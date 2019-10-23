軟銀出手金援 WeWork 近百億美元！拿下80%股權　將成關係企業...但非子公司

▲軟銀出手金援wework，將取得八成股權。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

陷入困境的共享辦公室新創公司WeWork宣布，已接受最大投資人日本軟銀集團的紓困方案，總額約達95億美元，包括新增50億美元資金，以及30億美元買斷現有股東股份，並加速原先投資15億美元的計畫。透過此一金援，軟銀持股將擁有WeWork的營運商 We Company 80%股權，擁有絕對的控制權，將成為軟銀的關係企業，但不是子公司。

WeWork共同創辦人紐曼（Adam Neumann）將離開董事會，轉任顧問，軟銀營運長克勞雷（Marcelo Claure）則將接替紐曼成為董事長。

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WeWork今年1月估值約470億美元，但9月時撤回原定的首次公開上市（IPO）計畫，如今估值縮水至80億美元，資金也開始吃緊。據外電報導，該公司去年虧損16億美元（約新台幣490億元），今年上半虧損也達7億美元（約新台幣214億元），迫使公司開始四處奔波籌措新資金，還大幅裁員削減成本，據傳人數多達數千人，但若未能確保新資金到位的話，有可能11月就會陷入現金枯竭困境。

大股東軟銀集團決定出手救援，還讓創辦人諾曼可帶走12億美元WeWork股票，加上5億美元信貸額度以及約1.85億美元的諮詢費。諾依曼仍將以董事會觀察者的身份，和公司保持聯繫。

軟銀9月時已洽商Sprint前執行長克勞雷，研究如何為WeWork削減成本及提升營收。目前擔任WeWork共同執行長的明森（Artie Minson）以及甘寧漢（Sebastian Gunningham），也將承擔類似的使命，並協助公司重新聚焦核心事業。

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