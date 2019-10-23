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網購一日限定無印良品結帳再81折又來了　必搶5大人氣熱賣品

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博客來盤點MUJI無印良品館2019上半年最熱賣的各類商品（圖／博客來提供）

▲歡慶MUJI無印良品來台15週年生日慶，博客來10/24推出單日限定81折優惠。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

門市沒有，只有網購限定的MUJI無印良品優惠又來了，博客來將於10/24推出單日限定，全館不限金額結帳再享81折，同步公開2019上半年最熱賣的各類商品。momo網路書店則是迎來開館將滿2週年，統計業績與訂單數皆翻倍成長，下一步將依據讀者群的回饋啟動「精耕計畫」。

慶祝MUJI無印良品在台15週年，博客來「MUJI無印良品館」預告將於10/24推出單日限定活動，包含衣料服飾新品、暢銷生活雜貨、美妝保養、以及站上搶先開賣的灰袋款無水香氛，全館不限金額結帳再享81折，結帳金額滿3,000元加碼再送限量300元單品折價券，另同享MUJI passport里程累積。

此外，博客來特別盤點MUJI無印良品館2019上半年最熱賣的各類商品，像是賣破千台的空氣循環風扇、敏感肌化妝水、聚丙烯立式斜口檔案盒、法蘭絨襯衫系列，都是今年的人氣熱銷亮點，另外，能夠展現獨特坐臥感，同時營造居家氣氛的懶骨頭沙發，深受許多消費者喜愛，不過本體+椅套原合購價5,800元，限定組合價9折再搭配不限金額81折，只要4,228元，可現省超過1,500元，成為每逢限定活動時的必搶好物。

針對此次活動，博客來表示已準備較多的貨量應戰，包括網路搶先開賣無水香氛灰袋款，以及搶先上市的不易刺癢針織衫新品羊毛高保暖內衣，但依照活動熱銷程度不同，有的商品可能會被搶購一空，建議可先點選放入購物車，等到10/24凌晨一次結單快速入手。

博客來盤點MUJI無印良品館2019上半年最熱賣的各類商品（圖／博客來提供）

▲外型與功能兼具的空氣循環風扇，2019上半年熱銷超過千台。

博客來盤點MUJI無印良品館2019上半年最熱賣的各類商品（圖／博客來提供）

▲懶骨頭沙發本體+懶骨頭椅套，在限定單日活動入手可現省超過1,500元。

momo網路書店開幕至今將滿2週年，業績與訂單數年增皆達1倍，而進一步觀察發現，近期主要有3大熱門閱讀趨勢，其一受「兒童人權議題」的影響，兒童文學作家幸佳慧的《蝴蝶朵朵》是台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本，深具教育意義在深受廣大讀者迴響；其二在「生活與致富均衡」的理財觀點下，《存股輕鬆學》、《第三人生任逍遙》等商業理財與心理勵志書籍吸引讀者的興趣；另外「生酮飲食」也成為今年關注的重點，如《代謝力UP減醣好好》、《愛上氣炸鍋100天》為近期暢銷書。

為提升購書體驗，momo網路書店啟動「精耕計畫」，持續加深中英文書籍量、規劃童書分齡制度、強化意見領袖互動性，同時新推動「每月閱讀日66折活動」，訂在每月24日，而上個月首次舉辦閱讀日後，買氣即較平日成長3倍。讀者除了可把握10/24閱讀日，11/1起加碼購買書店指定商品，單筆訂單2,000元以上，即可獲得市價近500元的精美文具組，mybook電子書也同步精選上千品項，只要99元銅板價就可輕鬆讀好書。

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