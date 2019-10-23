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嗆民進黨「最大犯罪組織」！張安樂北檢按鈴快閃　「告官」變嘉年華　　

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記者羅志華／台北報導

中華統一促進黨總裁張安樂，不滿近日民進黨與香港政府，因殺人犯陳同佳「自首」所引起的風波，又因日前統促黨人員對何韻詩潑漆，遭以組織犯罪條例法辦一事，於10月23日集結統促黨人員，到北檢舉牌抗議，並按鈴提告法務部長蔡清祥、行政院長蘇貞昌等人瀆職；張安樂受訪時更痛批，「民進黨才是最大的犯罪組織」。奇怪的是，張安樂按鈴提告後，並未進北檢遞狀，最後統促黨人員在警方的「護送」下，緩步離開法院，此次「提告」，成了1023統促黨北檢嘉年華。

▲▼張安樂北檢提告。（圖／記者羅志華攝）

▲張安樂不滿統促黨成員潑漆遭組織犯罪法辦，10/23到北檢按鈴提告法務部長蔡清祥瀆職。。（圖／記者羅志華攝）

警方得知統促黨要來北院不敢大意，一早便布署大量警力維持現場秩序，統促黨人員則列隊舉牌抗議，只見牌上寫滿民進黨成員歷年涉入的法律案件，更有人帶頭喊口號，場面相當熱鬧。

張安樂到場的那一刻，現場進入最高潮，他一開口就將民進黨比喻為「碩鼠」（大老鼠），直批民進黨貪汙，並「拉攏」現場警員，「現場警察同仁，你們也是受害者，退休金沒了，到哪去了？到他們（民進黨）口袋裡了」，更痛批法務部長蔡清祥，「一個潑油漆的事情，就搞得…哇～不得了了、組織犯罪，潑油漆跟貪汙，哪個對老百姓損害大？」，最後再以自己遭查帳反嗆，「民進黨沒有一個經得起這樣檢查」。

至於近日陳同佳的風波，張安樂表示，「現在台灣真的只是政治掛帥，完全罔顧司法正義，潑漆案重要還是殺人案重要？」，並以蘇貞昌擔任台北縣長時，家中失竊180萬元的事件，指蘇貞昌瀆職、偽造文書，又提陳水扁女兒陳幸妤，當年民進黨質疑的那句「你們民進黨誰沒拿過我爸爸的錢！？」，痛批民進黨所稱台灣的主權，是「貪汙的主權」。

▲▼張安樂北檢提告。（圖／記者羅志華攝）

▲張安樂按鈴後提告只差臨門一腳，卻拒絕進北檢遞狀，一場提告行動成了統促黨1023北檢嘉年華，讓眾人相當傻眼。（圖／記者羅志華攝）

至於遭指以公廟洗錢，張安樂再批，「這是侮辱台灣的信眾，妳蔡英文可以去（廟），我張安樂不能去嗎？我去就叫洗錢案，那蔡英文去叫甚麼？」；張安樂於北檢一吐近日怨氣，並在統促黨人員的歡呼聲中按下控告鈴，不料提告就差臨門一腳，張安樂卻拒絕進北檢「遞狀」，統促黨的人員，也在警方的勸導下離開現場，一場「提告」官員瀆職的行動，最後成了統促黨1023北檢嘉年華。

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