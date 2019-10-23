車站將結合獨立書店打造「書香角落」　2020世界閱讀日長達半年！

▲「世界閱讀日」明年將擴大舉行長達半年。（示意圖／臉書「閱讀植根—讀字走天涯」）

記者林育綾／台北報導

為了推廣閱讀，文化部明年（2020）將投入人文閱讀及出版預算增列近3千萬，且為了協助書店經營將成立規劃團隊，成為書店後勤支持角色，而「世界閱讀日」也將擴大長達半年。還預計邀請交通部合作，在車站打造「書香空間」與獨立書店合作，讓閱讀空間多元化，期望捲動整個閱讀市場。

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▲立委吳思瑤也推動閱讀空間走出戶外。（圖／記者林育綾攝）

書店經營十分不容易，包括台北重慶南路45年的建弘書局也說過「開一天，賠一天」而在9月熄燈，不少書店敵不過市場考驗一間間倒閉。而文化部為了推動閱讀，也將成立規劃團隊，成為書店的後勤支持角色，讓書店跟民間團體可以聚焦在閱讀推廣，或相關的內涵導覽工作，文化部長鄭麗君說，因此明年會公私協力，一起擴大推動，希望能夠捲動相關的閱讀工作。

▲民間書店經營不易，文化部將成立規劃團隊，成為書店的後勤支持角色。（圖／記者林育綾攝於青鳥居所）



此外鄭麗君也提到，在每年4月的「世界閱讀日」，今年推出走讀台灣100條路線，明年也將擴大舉辦，將橫跨至暑假，長達半年。

此外也期望閱讀空間多元化，鄭麗君說，目前教育部很積極在學校裡推動，包括圖書館擴大；而文化部也將結合公共空間，讓書香重返生活各角落。她舉例，就像國外許多大型車站，都有書香角落，提醒旅人能夠買一本書或在車上閱讀。

因此近來她也思考邀請交通部一起來推動示範計畫，在車站成立書店或書香角落，讓民間書店也可以進入公共空間，邀請獨立書店一起合作。

▲文化部長鄭麗君提出明年擴大推廣閱讀計畫，期望公私協力合作，捲動閱讀相關工作。（圖／記者林育綾攝）