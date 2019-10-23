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台幣、外幣保費明年喊漲　顧立雄：保單不是買菜、蘿蔔這麼簡單

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會每年都會參考政府公債殖利率，調整責任準備金利率。金管會主委顧立雄今（23）日表示，明年保單責任準備金利率，美元、人民幣、新台幣將各調降1碼，保費及保障內容也會跟著調整，並強調「保單不是到菜市場買菜、蘿蔔這麼簡單」，承諾是否有做到比較重要。

立委王榮璋在財委會上詢問，明年責任準備金利率調降，預期保費將會調漲恐不小，是否會影響保險公司明年的銷售表現。

顧立雄說，從監理立場來看，加上國際貨幣基金（IMF）示警，匯率與存續錯配的風險，因此要好好看待這件事情，呼籲「保險公司不要淪為吸金大賽」，承諾給10、20年的收益，不是像到菜市場買青菜、蘿蔔這麼簡單，重點不是價格貴不貴，而是承諾是否能做到比較重要，就算儲蓄險也要含有保障成分，必須兼顧保障和儲蓄。

王榮璋又問，若保費減少，是否會有流動性風險的疑慮，顧立雄對此表示，保費每年增加幅度約有3兆元，扣除保險給付後約有逾2億元。

顧立雄進一步指出，之所以要調降責任準備金利率，主要是反映美元、人民幣、台幣等各幣別保單公債市場殖利率都較去年呈現下降的趨勢，所以才會建議責任準備金利率，台幣、美元、人民幣保單都要較去年調降1碼，這也是讓保險商品準備金可以提撥。

顧立雄認為，「儲蓄險不會消失」，保險重點仍在保障，因此要拉高保障的成分，並要求保險公司不要只賣儲蓄險，應要著重長年期的承諾，相關措施各國都有，也沒有看到保費懸崖，預估明年新契約保費不會衰退逾2成。

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