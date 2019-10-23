李永然／信仰的安定力量　國土計畫應納宗教用地需求

▲宗教是人民心靈的依靠，因此宗教建築不能脫離人群。（圖／ET資料照）

2019年10月22日上午，由內政部與中國佛教會共同主辦的「108年度內政部第10屆宗教事務諮詢委員會委員參訪及座團活動」於台北圓山臨濟護國禪寺舉行。內政部徐國勇部長親臨主持，與現場宗教界人士進行交流，筆者也有機會參與並到場聆聽。活動中，徐部長特別強調內政部對於「宗教團體用地的問題」十分重視，目前也正在研議未來是否訂立《宗教不動產處理暫行條例》草案，希望能妥善解決宗教不動產處理的相關法律問題。

自2017年6月間，內政部提出《宗教團體法》草案後，宗教界一直非常關注宗教立法的議題，各界也不斷地反應跟呼籲立法的重要，在立法院由王金平立法委員領銜連署的《宗教基本法》也已在立法院獲得一讀通過，可見宗教團體自由維護與保障的問題為目前社會大眾所重視，但在《宗教團體法》或《宗教基本法》還未完成立法之前，目前所面臨的問題就是《國土計畫法》施行後，未來宗教寺廟用地合法化的問題已經是迫在眉睫。

宗教是台灣多元文化的一部分，也是社會的安定力量，具有淨化人心、教化社會的功能，可說是台灣的珍寶！宗教團體在宣揚教義、從事宗教活動及保存宗教文化，都需要宗教建築，而宗教建築必須坐落在土地上，因此宗教團體能否取得合法資格，並合法取得宗教用地，是我國宗教永續發展的關鍵。

我國不動產物權採登記制度，因此「登記主體」是宗教團體能否取得宗教用地的重點，倘若寺廟尚未辦理寺廟登記，並非不動產登記主體，自然無法取得宗教用地。過去政府雖然曾經開放4次補辦寺廟登記，但因為宣導不足、門檻過高，導致效果不彰，因此呼籲政府能再次開放第5次補辦寺廟登記，並應留意補辦門檻限制，且廣為宣導，才能確保寺廟都可以完成補辦登記，達到寺廟合法化，進而讓宗教團體可以取得登記主體資格。

此外，因《國土計畫法》中的「國土計畫」即將於2022年5月1日全面實施，目前各縣市政府正在草擬縣市國土計畫，希望各縣市地方政府在擬訂國土計畫時，能考量到寺廟取得宗教用地的需求。宗教是人民心靈的依靠，因此宗教建築不能脫離人群，且宗教也不是污染性產業，筆者呼籲地方政府在草擬土地使用管制規定時，應開放於城鄉發展地區、農業發展地區都能取得宗教用地，讓宗教建築能貼近人民聚落，才能達到淨化人心、教化社會的目的，並使宗教得以永續發展。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。