超商買早餐「刷一排漢堡」　他看包裝笑：中華隊今年不吃鍋貼了

▲世界12強棒球賽相信中華隊，刷一排漢堡。（圖／翻攝PTT）

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記者黃君瀚／綜合報導

亞洲棒球錦標賽台灣射日成功，順利奪下睽違18年的冠軍，下一步重要戰役將是11月5日開打的世界12強棒球賽，攸關取得東京奧運的入場券。就有網友買早餐時發現，超商架上的漢堡換了新包裝，相當應景的替棒球代表隊加油「相信中華」，他更打趣表示看來今年不會「吃鍋貼」了！

網友23日上午在PTT發文，分享剛剛在路上的超商買早餐，結果在陳列架上看到一排中華隊漢堡。他拿起其中一個牛肉起司漢堡，包裝上用的是中華隊藍、白、紅配色，上頭還有4個大字「相信中華」，一眼看上去相當顯眼。

「真的刷一排漢堡了，12強漢堡應援法！」他搞笑表示，看來11月在台灣舉辦的世界棒球12強賽中華隊不會吃鍋貼了，改成全民一起刷漢堡，「刷一整排愛心！刷一整排漢堡！」

▲另一位網友分享便當外盒上也有替中華隊加油的字樣。（圖／翻攝PTT）

照片貼上網，不少鄉民直呼很符合時事，「現煮時，刷一整排漢堡」、「怎不是鍋貼之類的」、「我的午餐也是相信中華，雞腿蠻好吃的」、「漢堡刷一整排起來，中華隊0元起標」、「應該是跟全家獨家合作」、「會不會出鍋貼，到時刷一排鍋貼。」

「吃鍋貼」一詞為PTT棒球板流行用語，源自鍋貼連鎖專賣店「四海遊龍」，由於中華隊出國比賽時常飲恨落敗，部分網友和媒體會以「雖敗猶榮」勉勵台灣健兒。無奈成棒比賽中台灣總是勝少敗多，雖敗猶榮彷彿是揮之不去的枷鎖，久而久之網友們大玩諧音哏，用「吃鍋貼」翻玩「雖敗猶榮」和「衰敗遊龍」。

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