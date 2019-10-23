怨老婆害兒子夭折！悲喊「回台只見到冰冷遺體」...他崩潰求離婚反被打腫臉

▲人夫與公司女負責人上摩鐵，反怨妻子害次子逝世，訴請離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名人夫指控，妻子原本答應出售當初借名登記的房產，結果最後卻反悔，還向他提出刑事告訴，且次子在美國出生不久，妻子便不顧反對，帶著孩子搭機返台，不久後孩子便因肺部感染送醫不治。他認為，妻子的所作所為已經造成婚姻的破綻，訴請離婚，但結局卻出現逆轉！

人夫主張，他與妻子1995年結婚，夫妻原先感情融洽，他委託妻子 處理他的個人不動產投資、各式理財轉帳事宜。2018年他獲得妻子的同意之後，將先前借用妻子名義登記購買的房地出售，沒想到簽訂契約後妻子竟反悔，還提出偽造文書的刑事告訴，造成已簽訂的買賣契約無法履行，所幸他最後獲不起訴處分。

另外，人夫控訴，2004年底次子在美國出生，他顧慮孩子才剛滿月不久，抵抗力差，可能無法應付越洋長途的飛行，但妻子不顧他的反對，隔年2月執意將孩子帶回台灣，導致孩子返台不久就發生肺部感染，頻繁進出一般兒科診所，同年4月中便因病情嚴重逝世。他返台後僅能看見孩子冰冷的遺體，心中悲痛莫名。

他2018年查帳時更發現，妻子在次子重病期間，竟然多次單日連續密集領取他戶頭裡的錢，這才知道妻子不僅沒有妥善照顧孩子，還瘋狂提領帳戶中的錢。他認為，妻子應負起雙方婚姻破裂的最大責任。

▲人夫控妻子不顧反對，將孩子帶回台灣，造成次子肺部感染身亡。（圖／免費圖庫pakutaso）

但人妻表示，2017年她察覺丈夫似乎有所隱瞞，調閱行車紀錄器才發現，丈夫與公司女負責人有多次曖昧對話。數月後的某日，她中午帶著長子尾隨丈夫，驚見丈夫竟與女負責人進入摩鐵，直到下午才離開。

除此之外，人妻痛苦表示，次子是她辛苦懷胎10月，千里迢迢前往美國才生下的，她歡喜迎接新生兒不久，就面臨喪子之痛，誰會願意？她隱藏盤繞在心中的內疚、無助與傷慟，用堅強面貌繼續做好母親、妻子角色，避免婚姻、家庭關係被喪子之痛所吞噬，如果次子的死亡是壓倒2人婚姻的稻草，他們的婚姻怎麼能持續至今。她直言，丈夫的指控都是為了掩蓋他對婚姻不忠的藉口。

法院發現，人夫與女負責人的對話內容多涉及男女情愛，逾越一般同事或朋友交往關係，又雙方互吐情意，並非開玩笑，且可知早於進出汽車旅館之前數月，已有親密曖昧之情，認為人妻主張丈夫與女負責人有不當男女親密交往行為，被發現後才開始發生爭執一事屬實。

法官認為，人夫的外遇顯然嚴重破壞婚姻的信任與圓滿，主要婚姻破綻原因，可歸責於人夫，最後駁回他的離婚請求。

腦公！你不可以賴帳喔

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