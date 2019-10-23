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矯正署微廣告競賽　雄女監《牆外的天空》激勵人心奪冠

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▲▼高雄女子監獄《牆外的天空》。（圖／翻攝臉書）

 ▲高雄女子監獄《牆外的天空》。（圖／翻攝臉書）

記者吳銘峯／台北報導

法務部矯正署今年舉辦收容人微廣告競賽，由各監所收容人發揮創意、參與製作拍攝完成59支影片，經複賽選出20支，進入決賽。決賽於22日公布結果，最後冠軍為高雄女子監獄推出的《牆外的天空》，講述毒品案受刑人「阿玉」20年來多次進出監獄，最後因家人不離不棄，她也努力學習，終於獲得假釋出獄的故事。

為拉近矯正機關與民眾的距離，法務部矯正署今年舉辦微廣告競賽。五月間由各大專院校自行報名、參賽，另外矯正署也讓各監所收容人發揮創意、拍攝作品參賽。辦理本次微廣告總決選的高雄監獄副典獄長翁永芳指出，本次複賽共有20支影片脫穎而出，在進入總決賽前，這些影片會先在網路匯集按讚數，網路人氣也佔評選總分的30％，另外的70％則是總決賽當天3位專業評審觀賞影片後的給分。

徐永芳表示，最後選出前六名，分別為高雄女子監獄《牆外的天空》、雲林監獄《撼動人心的力量》，屏東看守所《紅豆NI精神》，花蓮監獄《我在家，也在回家的路上》，台南監獄《幸運草進行曲》，嘉義看守所《愛‧枷鎖》。

其中奪冠的《牆外的天空》為長達5分鐘的微電影，由高雄女子監獄內職員撰寫劇本。影片為真人真事，述說化名為阿玉、阿珍的2名收容人，參與女監規劃的長照課程，另一邊，在牆外有著丈夫的等待，阿玉與阿珍在懺悔中學習，最後出獄時順利在長照機構繼續服務。影片連典獄長、戒護科長都共同入鏡，用細膩劇情，描述女受刑人在監時沉澱蛻變過程。

▼高雄女子監獄《牆外的天空》。（圖／翻攝臉書）

▲▼高雄女子監獄《牆外的天空》。（圖／翻攝臉書）

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