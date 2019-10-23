台鐵144待改事項僅完成25項　張政源允「2周內提具體時程」

▲台鐵局表示，總體檢144改善事項，126項擬妥行動計畫並有具體目標及成果。（圖／台鐵提供）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪去年發生翻覆事故致18死，立法委員黃國昌8月踢爆，普悠瑪號軔塊（煞車皮）會在行駛中無故噴飛脫落，一開始台鐵揭露只有2次，後續又增加至7次8個脫落。台鐵局長張政源23日表示，經全面清查，目前統計數字為12件15個脫落，《台鐵局總體檢報告》144項改善事項則會在2周內提出改善時間表及進度。

黃國昌在交通委員會質詢時表示，8月29日揭露普悠瑪煞車皮軔塊會噴飛，期許台鐵趕快對外公開，但台鐵一開始說只有2次，台鐵後來才又揭露是7次8個，雖然稍有進步，但還是不完整，今（23）日再給台鐵一次機會說真話。張政源回應，痛定思痛全面清查，目前12件15塊。

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黃國昌又說，那天問部長資料不完整誰要負責，除了局長有誰更應該負責，尊重交通部決定，22日晚上終於收到數字，顯現統計過程中，台鐵出現數字闕漏與不完整，有的紀錄在檢修紀錄表、有的在檢修日誌，混亂的紀錄方式，怎麼讓維修人員一目了然，部長、局長可以認同嗎？

普悠瑪翻車事故已滿1年，黃國昌批144項改善事項中，改善竟然不到2成，要求台鐵排出具體時間表，讓大家有監督的準則。張政源表示，總體檢144項改善建議裡，126項已經擬妥行動計畫，改善缺失時間表會在2周內整理出完整論述。