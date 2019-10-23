陳同佳今不會赴台！　管浩鳴：必需確保有合理、公平受審機會

記者劉亭／綜合報導

港女箱屍案嫌犯陳同佳今日出獄後，兩度鞠躬道歉，並希望之後來台投案，就低調搭車離開。勸說陳同佳投案的牧師管浩鳴中午11時許指出，先前陳同佳已購買到台灣機票，但隨後因為台灣限制入境，已取消機票，今（23）日不會啟程到台灣。

綜合港媒報導，管浩鳴表示，陳同佳已經不在早晨進入的九龍私人住宅中，請等候的傳媒都先行離開。管也透露，陳同佳會先找個地方休息，整理一下自己的情緒，之後會與家人見面，今天不會前往台灣，暫時也不確定什麼時後會過去，不方便代陳同佳發言。

▲陳同佳。（圖／翻攝AP）

管浩鳴也指出，台灣當局每天說法都在變化，不希望陳同佳變成「政治籌碼」，也希望台灣當局不要嚇唬陳同佳。他必須確保陳同佳在台灣可以獲得合理、公平審訊的機會，之後也會陪同前往台灣。

針對「被自首」的質疑，管浩鳴也澄清，陳同佳和受害人都是聖公會旗下學校的畢業生，因此自己才會去探望，並勸說他投案，香港政府的介入很少，陳同佳完全是自己認罪的。

陳同佳23日早晨出獄後兩度鞠躬道歉，因為自己做了無可挽救的錯事，為潘曉穎家人帶來了很大的傷痛，「我願意為自己的衝動，犯下的錯事，回去台灣自首，服刑受審，希望她的家人釋懷，曉穎安息」。

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