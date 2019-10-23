影／13歲學生外逃武校！　遭4名「宿舍室友」拉回圍毆...爆頭慘死

記者蔡儀潔／綜合報導

河南登封武校再次走上風口浪尖，繼4月發生7歲女童進校2天後死亡，屍體佈滿踹痕後，8月棋盤山武校再傳出一名13歲的任姓男學生，因外逃出宿舍，被抓回後遭室友圍毆致死。當地警方近日透露，5名嫌疑人已被檢方批捕，而其中3人還未成年，學校方面也啟動了整改。

▲事發學校。（圖／翻攝自我們視頻）

據《新京報》報導，事發於8月30日早上7點多，涉事同學發現任男跑出宿舍，隨即將他拉回並施暴，在約20分鐘後，才將任男的情況告知教練，但當眾人趕到時，受害人已經昏迷，送醫後因顱腦損傷醫治無效身亡。4名學生和教練事後被警方控制，而校方向任男家屬賠償人民幣70萬元。

▲ 登封武校跟普通學校的一大區別是，即便是休息日，也不允許學生上街。（圖／翻攝自我們視頻）

實際上，登封市今年4月就曾有武校發生7歲女童疑遭毆打致死，市委、市政府其後責成聯合調查組，並安排有關部門對武校開展排查、整治，加強管理。在整頓期間，約200名「黑武校」教練和學生被轉至棋盤山武校，當中包括任男一案的涉事學生和教練，而在案前，「兩校未完成交接」。

棋盤山武校負責人表示，事發班級是登封市整頓期間，併入該校的「黑武校」，並未完全交接，事發後，學校啟動整改，將「黑武校」轉來的無證教練全部清除，並勸退百名轉校生。

▼ 武校頻傳虐待、霸凌、猥褻等致傷致死事件，當地決定好好整頓。（圖／翻攝自我們視頻）