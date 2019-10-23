外送員「用命搶單」違規沒在怕？　三重警5天執法送出22張罰單

▲三重警方針對外送員加強執法，5天開出22張罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

美食外送員為了「搶單」車禍意外不斷，更有外送員為賺外快斷送性命；根據統計，新北市三重區10月起至21日就發生了6起車禍案件，警方進一步研判，發現外送員在用餐尖峰時段特別容易搶快違規，經近5天內加強外送員交通違規執法，三重警方開出違規停車、闖紅燈、未依規定左轉等22件罰單，提醒外送員「少賺一單，多活一命」！

近年來美食外送服務興起，民眾只要在家簡單滑動手指，就能輕鬆享受美食，也導致了不少人開始投入外送行業，但背後產生的是對於交通所帶來的衝擊，近日更發生多起因外送不幸發生交通事故的憾事。

▼外送員違規被警方攔下開單。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警分局統計10月起至21日，有關外送員交通事故共發生6件，事故違規包含未依規定讓車、未注意車前狀況等，肇事時段以每日12-14時、16-18時為最多，研判應是外送員適逢尖峰用餐時段，外送員搶單才會發生意外。

警方為了防治外送員交通事故，18日至22日針對外送員加強執法，共計取締逆向1件、紅線臨停8件、併排臨停6件、闖紅燈3件及未依規定轉彎4件，一共開出22張罰單。

三重警局提醒業者除應定期加強交通安全教育訓練外，外送員也應切記勿邊騎車滑手機、未依規定讓車及違反號誌標誌標線等交通違規，以避免事故一再發生，近期也將持續針對交通違規加強執法取締，以維民眾交通安全及道路順暢。

▼外送員併排停車遭開單。（圖／記者陳豐德翻攝）



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