女按摩師凌晨到府遭性侵！檢警氣炸求判5年　《銀魂》男星：她同意、我無罪

▲日本男星新井浩文涉嫌性侵。（圖／翻攝自推特／araihirofumi）

記者林瑩真／編譯

40歲日本男星新井浩文因出演《銀魂》岡田似藏一角而聲勢看漲，不料2月卻爆出性侵醜聞，重創演藝事業。如今，檢察官認為新井浩文沒有反省態度，求刑5年，但新井浩文的律師能主張無罪。

綜合日媒報導，涉嫌性侵的事件發生在2018年7月某晚凌晨，新井浩文在東京世田谷的家中，請來一名派遣、約30多歲的女按摩師，但卻涉嫌性侵暴行，引得對方在8月報案。此事隨後被日本週刊在今年2月揭發。

東京地方法院23日表示，檢察官批評新井浩文，為了滿足性慾而單方面、自我中心的犯下罪行，但卻為了免除刑事責任，而想以不合理的辯護脫逃，「一點也沒有真摯反省」，要求懲處5年有期徒刑。

另一方面，新井浩文的律師則表示，被害者沒有對新井浩文有強烈的反抗，因此新井浩文「以為對方同意了」，並不構成性犯罪，主張讓新井浩文無罪釋放。

至於新井浩文則質疑，被害人至今的證詞與代理律師23日在法庭上的意見「有一部份的不同」。此案的判決結果預定於12月2日出爐。

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