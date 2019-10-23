俄「爺爺級」潛艦飛彈烏龍　發射前喊卡普丁全程都在看

▲俄羅斯潛艦在鄂霍次克海進行軍演，飛彈發射前出現技術問題。（示意圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

俄羅斯K-44梁贊號（K-44 Ryazan）核子潛艦在鄂霍次克海原本預計發射2枚洲際彈道飛彈，1枚飛行數百英里後，墜落在俄國的北極海岸，另1枚卻在發射前臨時喊停。

據Forbes報導，這項演習代號為「閃電-2019」，目的是檢測俄國在面對核戰衝突時，戰略部隊的備戰狀況。這次軍演期間，普丁也全程在國防部指揮中心觀看。

報導內容指出，軍方查覺到其中一枚洲際彈道飛彈有技術故障疑慮後，在發射前立即下令停止。

這枚有問題的R-29R導彈攻擊半徑為4,000英里，可裝載7個分導式多彈頭（MIRVs），而且，TNT當量相當於廣島原子彈的90倍。

K-44梁贊號是俄羅斯唯一現存的Delta-III型彈道飛彈潛艦。部署在太平洋地區，遙對美國西海岸，1980年被封存一陣子後，幾年前進行了大修，目前仍在前線服役。不過梁贊號已經屬於上一代潛艦，接近使用年限了。

此外，蘇聯解體後，俄羅斯還是持續使用一些當時的武器，例如，R-29R導彈和Delta-III潛艦都已經臨近退役期限。現在，俄國已經在建造更先進的核潛艦替換它們，包括7艘新的「北風之神-2」Borei-II級潛艦，每艘可配備20枚布拉瓦(Bulava)洲際彈道飛彈，匿蹤性強可接近美國本土發射，這是俄國在冷戰後研發的最強潛艦。