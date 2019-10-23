安倍今早會王歧山！鋪路習近平明春訪日　「北京二把交椅」級別勝明仁即位

▲ 日本首相安倍晉三（右）與中國大陸國家副主席王歧山（左）會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相安倍晉三今（23日）上午在東京會見多國政要，除了新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、汶萊國王哈山納包奇亞（Muda Hassanal Bolkiah）等人分別會面10至20分鐘之外，也於當地上午11時許與中國大陸國家副主席王歧山會面。

綜合日本放送協會（NHK）、日經中文網報導，安倍晉三上午現身東京港區的迎賓館，與參加22日德仁天皇即位儀式的各國政治人物進行單獨會面；在2人的會談中，雙方針對中國大陸國家主席習近平預定明年春季以國賓身分訪問日本一事，以及強化日中兩國關係進行交流討論。到了下午，他將與泰國總理帕拉育、德國總統史坦因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）等10多國的重要人物會面，並於24日和南韓總理李洛淵見面。

▲ 中國大陸國家副主席王歧山。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，安倍晉三此次藉著即位儀式展開馬拉松式會談，預計本周將與50國以上的重要人物見面，而各國派出的代表人物也顯示出該國與日本的關係。

在日中方面，習近平派出現任國家副主席王岐山訪日，級別高於1990年出席平成即位禮的時任政治局委員、國務院副總理吳學謙；日方認為，這是北京政府重視對日關係的展現。而王岐山也在昨（22日）與日本副首相兼財務相麻生太郎會面，談論今後雙方的經濟合作。

至於近來關係緊張的日韓，南韓總理李洛淵22日展開為期3天2夜的訪日行程，料24日會與安倍晉三及政經界人士會面。南韓方面認為，「知日派」李洛淵是南韓政壇的二號人物，也透露出試圖扭轉雙方關係的善意。

▼ 南韓總理李洛淵（Lee Nak-yon）。（圖／達志影像／美聯社）