創意主題「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

記者蔡佩旻／雲林報導

萬聖節是一個有趣且能與大家共同歡樂祈福的文化，雲林縣政府與雲林縣斗六市太平大街發展協會共同辦理「2019萬聖節斗六太平老街公益同樂會」以「小丑視界」為創意主題，將於25日在雲林縣斗六市太平老街封街舉辦系列活動。

▲2019萬聖節斗六太平老街公益同樂會以「小丑視界」為創意主題，將於25日在雲林縣斗六市太平老街封街舉辦系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市太平老街商圈特色在於座落街道兩旁建築，以巴洛克式風格為主體，至今已超過90年歷史，為活絡斗六市太平老街商圈，縣政府輔導雲林縣斗六市太平大街發展協會提案申請經濟部中小企業處補助商圈促進消費，獲補助辦理聯合促銷活動及行動支付消費回饋。

雲林縣政府為吸引商圈人潮及增加商機，與雲林縣斗六市太平大街發展協會共同辦理「2019萬聖節斗六太平老街公益同樂會」，結合商圈、學校、幼兒園及公益團體，讓學生發揮所學專長，活動豐富又多元，並促進消費意願。

雲林縣斗六市太平大街發展協會理事長關有仁指出，雲林縣政府長期輔導商圈，今年萬聖節以「小丑視界」為主題，結合「商圈聯合促銷暨抽獎活動」，將於108年10月25日(星期五)晚上5點至9點30分，於太平老街商圈封街5點開始萬聖節公益踩街，民眾樂捐發票3張可彩妝體驗扮鬼或進入以「怪奇馬戲團」為主題打造的「魔神屋」，體驗恐怖刺激的氛圍。

環球科技大學校長沈健華表示，25日由 時尚造型設計系系主任林泳瀠領隊約200位學生，裝扮成妖怪及動漫人物等，將沿途募集發票及小額捐款，捐贈給公益團體，活動包含:不給糖就搗蛋、彩妝體驗、魔神屋及街頭藝人表演。

▲2019萬聖節斗六太平老街公益同樂會以「小丑視界」為創意主題，將於25日在雲林縣斗六市太平老街封街舉辦系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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