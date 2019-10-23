影／香港不辦台灣辦！蔡英文：每一件事都為伸張正義、伸張主權

▲蔡英文回應陳同佳案。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。香港特區政府23日凌晨卻稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，不能接受。總統蔡英文23日在金門針對陳同佳案發表談話，隨後也透過臉書強調，香港不辦台灣辦，政府所做的每一件事都是伸張正義、伸張主權。

蔡英文透過臉書表示，關於香港人陳同佳的案子，已經說過很多次，受害者和加害者都是香港公民，但既然香港政府不願意行使司法管轄權、不願意替香港人伸張正義，那就由我們中華民國、我們台灣來處理。



蔡英文要特別說明，兇嫌陳同佳是我們通緝中的對象，所以沒有所謂自由行背包客的問題。只有逮捕，沒有自首。



針對這幾天有人批評政府過於軟弱，蔡英文回應，「我們現在做的每一件事，都是在伸張正義，也是在伸張主權，這就是國家的主權。」



蔡英文強調，「我們會持續要求香港政府，提供司法協助，尤其是相關事證的提供。請香港政府不要迴避，負起責任，一起替受害者伸張正義。」

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