　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

勞動部今承諾外送僱傭認定原則　最快11月上旬訂出

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 熊貓,外送,foodpanda（圖／記者劉維榛攝）

▲勞動部今承諾外送僱傭認定原則最快11月上旬訂出（圖／記者劉維榛攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（23）日召開福利及衛生環境委員會，邀請勞動部、交通部、衛服部等部會進行「食品平台外送員權益保障」專案報告，在會中國民黨立委蔣萬安就質疑，目前勞動部僅透過勞檢認定個案關係，若是其他外送員受傷卻沒有任何保障怎麼辦？對此，勞動部政務次長林明裕回應，將於11月上旬訂出「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」。

蔣萬安表示，目前勞動部都是事發之後才去勞檢，上星期也僅針對罹災的外送員認定為僱傭契約，但萬一其餘的外送員受傷沒有任何保障要怎麼做？且目前勞動部以穿制服、貼貼紙為由認定有指揮監督，但萬一業者會為了規避僱傭關係，不穿制服、不貼貼紙，這樣外送員是否就要自行承擔風險？因此建議應針對新型態的勞動模式設置專章。

請繼續往下閱讀...

對此，林明裕則是回應，林明裕說，預計會在11月上旬擬定僱傭認定原則，他現場也舉英國、美國、義大利等國為例，他們的食物外送員與外送平台是僱傭關係。

另外，國民黨立委王育敏也提到，上星期勞動部承諾要在2星期內，針對所有的外送平台完成勞動檢查，目前的進度為何？

職安署署長鄒子廉回應，目前已勞檢9家外送平台，目前正逐一比對出勤紀錄、報酬、管理事項，認定為承攬或僱傭關係等，下星期才能更清楚。

另外，王育敏說，勞動部上星期說最高可開罰175萬，那截至目前的開罰結果是？林明裕表示，目前已確定2罹災者與外送平台為僱傭關係，台北市依未備妥勞工名卡處罰30萬、桃園市也開罰6萬，其餘的開罰項目仍在討論中，他也提及目前勞檢結果，foodpanda有2萬3500外送員、UberEATS 1萬6500名外送員。

ET快訊
韓粉想看國旗飄揚　韓國瑜允諾：3000m以上高山「廣設升旗台
李國毅情纏「學姊女友15年」　鬆口認：她就是家人
福原愛超正大姑爆負債啃老「到處旅遊」　親曝10年職業反擊
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台外送員逾4萬人　勞動部：目前工作契約有3-4種態樣

勞動部今承諾外送僱傭認定原則　最快11月上旬訂出

國賓斥資上億改裝川菜廳今開幕　45道新川味搶市挹注業績可期

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

台股盤中再度改寫29年新高紀錄　鴻海股價突破80元關卡

台股再度改寫29年新高點11281　金管會主委顧立雄：走在對的路上

iPhone11多鏡頭夯！　大立光、今國光學徵才創5年同月新高

大選倒數計時　九大公股銀董總舉手承諾「不輔選」

國營企業爆「肥貓總經理」！年薪400萬卻一竅不通　身分起底是高官外甥

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

今年首例腸病毒併發重症死亡　高雄1歲男童發病3天離世

全台外送員逾4萬人　勞動部：目前工作契約有3-4種態樣

勞動部今承諾外送僱傭認定原則　最快11月上旬訂出

國賓斥資上億改裝川菜廳今開幕　45道新川味搶市挹注業績可期

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

比夜市抵用券更好康　商圈行動支付每月最高回饋千元

台股盤中再度改寫29年新高紀錄　鴻海股價突破80元關卡

台股再度改寫29年新高點11281　金管會主委顧立雄：走在對的路上

iPhone11多鏡頭夯！　大立光、今國光學徵才創5年同月新高

大選倒數計時　九大公股銀董總舉手承諾「不輔選」

國營企業爆「肥貓總經理」！年薪400萬卻一竅不通　身分起底是高官外甥

台人個資遭「香港解密」鎖定　台灣基進籲政府反制

《Pokémon GO》將有線上對戰功能　新道具「神秘零件」亮相

齊柏林遺願《礦業法》遲不修　環團：要怎麼相信蔡政府

向「城市英雄」致敬！　盧秀燕表揚績優清潔隊員

陳同佳案懶人包／來台投案只需2步驟　入境就會被逮捕

起底李國毅「學姊女友」真實身分！半圈內人相伴15年　人生一半都是她

THREE十週年限定2大彩妝盤美翻天！日本賣翻神級打亮加腮紅再進化

韓粉想看國旗飄揚！韓國瑜允諾：3000m以上高山「廣設升旗台」

創意主題「小丑視界」　斗六太平老街封街辦同樂會

閨蜜離世10天⋯IU貼雪莉親筆遺作！　粉絲一看右下角淚崩了

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

財經熱門新聞

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

電信三雄隱藏版資費+高補貼款催換機潮

快訊／大樂透頭獎連2期開出！南投一注獨得

國營企業爆「肥貓總經理」　身分起底是高官外甥

影／股市大賺近三千萬又賠光　財金系教授鄭廳宜「領悟」股市起落

馬英九、呂秀蓮批能源政策　經部重砲回擊：被假消息矇騙

長榮旗下長汎假期推主題旅遊搶市　明年營收挑戰40億大關

投保要注意！　這7個職業工會欠繳勞保費　勞保局拒絕給付

美食外送搶市占全虧　燒錢關鍵免運

秋冬國旅補助多　近6成民眾不埋單

元大推首檔5G概念ETF　28日開募

國泰投信官網癱瘓　國泰投信：關閉內網防止同仁中毒電腦影響系統

5G版iPhone12　售價恐要3萬元以上

開放銀行開跑！國泰完成18支開放API

更多熱門

相關新聞

iPhone11多鏡頭夯！　大立光、今國光學徵才創5年同月新高

iPhone11多鏡頭夯！　大立光、今國光學徵才創5年同月新高

勞動部勞動力發展署「台灣就業通」公布最新統計，108年9月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬8525人，較8月減少3.28％，新登記求才人數為9萬4855人，較8月減少9.96％，平均每一位求職者有1.62個工作機會(即求供倍數為1.62倍)。其中，受到多鏡頭熱潮關係，9月「光學儀器及設備製造業」新登記求才人數為1809人，年增幅達99.45％，創下5年同月新高。

勞動部：勞務關係結果下周出爐　外送員須加保商業保險、勞健保

勞動部：勞務關係結果下周出爐　外送員須加保商業保險、勞健保

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

何景榮諷吳怡農：不是選肌肉網美

何景榮諷吳怡農：不是選肌肉網美

勞動部鼓勵僱主提供友善托育措施　補助最高300萬元

勞動部鼓勵僱主提供友善托育措施　補助最高300萬元

關鍵字：

外送員勞動部立委蔣萬安王育敏

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

快訊／小禎認了「簽字離婚」！

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

「鴻海準發言人」美女主播遲到2小時　被郭台銘慘K

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面