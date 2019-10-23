勞動部今承諾外送僱傭認定原則　最快11月上旬訂出

▲勞動部今承諾外送僱傭認定原則最快11月上旬訂出（圖／記者劉維榛攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（23）日召開福利及衛生環境委員會，邀請勞動部、交通部、衛服部等部會進行「食品平台外送員權益保障」專案報告，在會中國民黨立委蔣萬安就質疑，目前勞動部僅透過勞檢認定個案關係，若是其他外送員受傷卻沒有任何保障怎麼辦？對此，勞動部政務次長林明裕回應，將於11月上旬訂出「僱傭關係與承攬關係認定指導原則」。

蔣萬安表示，目前勞動部都是事發之後才去勞檢，上星期也僅針對罹災的外送員認定為僱傭契約，但萬一其餘的外送員受傷沒有任何保障要怎麼做？且目前勞動部以穿制服、貼貼紙為由認定有指揮監督，但萬一業者會為了規避僱傭關係，不穿制服、不貼貼紙，這樣外送員是否就要自行承擔風險？因此建議應針對新型態的勞動模式設置專章。

請繼續往下閱讀...

對此，林明裕則是回應，林明裕說，預計會在11月上旬擬定僱傭認定原則，他現場也舉英國、美國、義大利等國為例，他們的食物外送員與外送平台是僱傭關係。

另外，國民黨立委王育敏也提到，上星期勞動部承諾要在2星期內，針對所有的外送平台完成勞動檢查，目前的進度為何？

職安署署長鄒子廉回應，目前已勞檢9家外送平台，目前正逐一比對出勤紀錄、報酬、管理事項，認定為承攬或僱傭關係等，下星期才能更清楚。

另外，王育敏說，勞動部上星期說最高可開罰175萬，那截至目前的開罰結果是？林明裕表示，目前已確定2罹災者與外送平台為僱傭關係，台北市依未備妥勞工名卡處罰30萬、桃園市也開罰6萬，其餘的開罰項目仍在討論中，他也提及目前勞檢結果，foodpanda有2萬3500外送員、UberEATS 1萬6500名外送員。