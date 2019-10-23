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2019「愛‧Sharing」愛分享！　帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶

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▲統一集團指出，今年，「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。 （圖／記者林悅翻攝）

▲統一集團指出，今年，「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

每年冬天的空氣，總因為聖誕節而溫暖，邁入第5年的「愛‧Sharing」即將登場，人們也做好了迎接聖誕佳節的準備，統一集團指出，今年，「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。

Las Vegas，曾經是一片荒漠，現在卻是魔幻與炫麗的代名詞。世界各大城市的著名景點與精神在這裡重現，共同形塑了這個城市的奇幻。漫步在這城市，就像穿梭在地球的不同維度，一小步就可以跨過不同的文化脈絡。這樣的魔力，也讓來到這座城市的人們，不自覺的拋開生活中的日常，遇見完全不一樣的自己。如果，聖誕節的魅力來自於不可思議的浪漫夢想，那Las Vegas就是那個把浪漫夢想實現的城市。

請繼續往下閱讀...

11月15日起，為期41天的「愛‧Sharing」，每個街角的7-ELEVEN，都看得到以Las Vegas聖誕主題為概念的設計與情境。從高雄夢時代到統一時代百貨台北店周邊的主題裝置，也將呈現只有Las Vegas才能體驗的五光十色。

踏進迎賓的奇想大門，準備感受前所未有的魔幻體驗，這座城市的場景，時而浪漫、時而激情，曼妙如芭蕾，激揚如森巴。隨著愛Sharing動感的節奏迅速切換，彷彿置身在浮華的萬花世界，享受夜光之城帶來令人驚奇的魔幻表演。當泳池派對的狂歡響起、教堂裡的新人嫁給愛情，命運輪盤上的白球也開始追逐著雪兒精靈的垂青。看看究竟誰能穩坐王座，登上權力巔峰，乘坐水晶麋鹿直升機，俯瞰這霓虹燈閃爍的娛樂之城。

今年Purple wish聖誕主樹打破傳統的框架，以拉斯維加斯舊城中處處可見的霓虹招牌為主要元素，大量運用霓虹燈管、球泡燈、投射光束等技術，搭配愛Sharing動感的節奏，重組成屬於拉斯維加斯的奢華。另外，於11月15日點燈及12月24日平安夜規劃「Share雪兒秀」，讓南北的民眾在感受聲光效果的同時，同時體驗奇幻之城中細雪紛飛的奇蹟。

統一集團將於11月15日晚上6時30分舉辦盛大的「愛‧Sharing」點燈派對，邀請各地民眾共同點亮這棵超過13米聖誕樹以及週邊的聖誕燈區，一同欣賞Purple wish燈光秀，一同大聲說出「愛‧Sharing」！當晚邀請到人氣歌手安心亞與畢書盡，用歌曲傳遞愛與分享。另外，今年也重新編排2019年愛Sharing的舞蹈，期望用動感的舞步，讓這個冬日的節令更熱情。

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