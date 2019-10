香港工程師致力挖掘各App隱藏功能　吸引臉書、IG高管爭相追蹤

▲香港逆向工程師黃文津(Jane Manchun Wong)。(圖/截自推特)

記者王曉敏/綜合外電報導

想要事先了解臉書、Instagram等社群網站未來可能會執行的計畫並不容易,即便是內部員工可能也無法完全得知整個公司的動向。這種時候,知名逆向工程專家黃文津(Jane Manchun Wong)則成為了他們的救星。

現年25歲的逆向工程師黃文津經常就各種不同的應用程式進行分析,找出其可能加入的隱藏功能。CNBC報導,每當她的Android手機內有任何一個應用程式更新時,她便會檢查該應用程式的代碼,對其進行逆向工程,並在新功能發布前找到它們。黃文津稱她這麼做只是出於個人娛樂目的,「如果看到新功能,我會檢查其是否存在安全漏洞,若沒有,我會發推文揭露它。」

這種發現新功能的絕活使黃文津成為推特名人。目前黃文津的推特有超過5.2萬個跟隨者,其中不乏一些工程師及媒體人員等。而本月她更吸引了兩名大咖前來追蹤,分別是Instagram執行長莫塞里(Adam Mosseri)及臉書擴增實境(AR)及虛擬實境(VR)部門副總裁博斯沃斯(Andrew Bosworth)。博斯沃斯也表示,他先前就有關注黃文津的貼文,再看到這麼多人轉發後,他便直接跟隨她的推特。

▼Instagram執行長莫塞里及臉書AR/VR部門副總裁博斯沃斯皆開始追隨黃文津推特。(圖/截自推特)

對於這麼多「大咖」相爭追蹤她的推特,黃文津表示驚訝,「我以前經常發布這些內容,好像沒人在看,但如今他們都追蹤我了。」她也認為,這些高管追蹤她的推特可能對他們也有幫助,「在發布新功能前,他們可能可以先看看評論中對這些新功能的看法。」

Instagram數據科學家希金斯(Colin Higgins)在推特寫道,與內部通訊相比,黃文津的推特更能了解公司的實際情況。黃文津對此解釋:「內部員工大多只專注於自己的特定團隊,很難去了解每一個變化。如果我能夠將這些代碼轉換為螢幕截圖且描述的文符少於280個字,我很樂意提供幫助。」

For real. Jane's twitter is a better source on projects going on across the company than internal comms.