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香港工程師致力挖掘各App隱藏功能　吸引臉書、IG高管爭相追蹤

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▲▼香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）。（圖／截自推特）

▲香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）。（圖／截自推特）

記者王曉敏／綜合外電報導

想要事先了解臉書、Instagram等社群網站未來可能會執行的計畫並不容易，即便是內部員工可能也無法完全得知整個公司的動向。這種時候，知名逆向工程專家黃文津（Jane Manchun Wong）則成為了他們的救星。

現年25歲的逆向工程師黃文津經常就各種不同的應用程式進行分析，找出其可能加入的隱藏功能。CNBC報導，每當她的Android手機內有任何一個應用程式更新時，她便會檢查該應用程式的代碼，對其進行逆向工程，並在新功能發布前找到它們。黃文津稱她這麼做只是出於個人娛樂目的，「如果看到新功能，我會檢查其是否存在安全漏洞，若沒有，我會發推文揭露它。」

這種發現新功能的絕活使黃文津成為推特名人。目前黃文津的推特有超過5.2萬個跟隨者，其中不乏一些工程師及媒體人員等。而本月她更吸引了兩名大咖前來追蹤，分別是Instagram執行長莫塞里（Adam Mosseri）及臉書擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）部門副總裁博斯沃斯（Andrew Bosworth）。博斯沃斯也表示，他先前就有關注黃文津的貼文，再看到這麼多人轉發後，他便直接跟隨她的推特。

▼Instagram執行長莫塞里及臉書AR／VR部門副總裁博斯沃斯皆開始追隨黃文津推特。（圖／截自推特）

▲▼香港工程師致力挖掘各App隱藏功能　引來臉書、IG高管爭相追蹤。（圖／截自推特）

對於這麼多「大咖」相爭追蹤她的推特，黃文津表示驚訝，「我以前經常發布這些內容，好像沒人在看，但如今他們都追蹤我了。」她也認為，這些高管追蹤她的推特可能對他們也有幫助，「在發布新功能前，他們可能可以先看看評論中對這些新功能的看法。」

Instagram數據科學家希金斯（Colin Higgins）在推特寫道，與內部通訊相比，黃文津的推特更能了解公司的實際情況。黃文津對此解釋：「內部員工大多只專注於自己的特定團隊，很難去了解每一個變化。如果我能夠將這些代碼轉換為螢幕截圖且描述的文符少於280個字，我很樂意提供幫助。」

黃文津預估每天可以發現3個新功能，如本周她又在推特上揭露了Pinterest、Uber及Slack等知名網站及應用程式可能會推出的新功能。不過臉書及Instagram仍是她的主力，「每隔幾個更新就會多出這麼多新功能，如此頻繁，我覺得很神奇。」

黃文津主要透過網路及書籍學習編碼，她表示，雖然她會透過抓安全漏洞賺取幾百塊美元，但她找尋這些隱藏功能只是一種業餘愛好，而非工作，致力於發現新功能只是滿足自己的好奇心，雖然有媒體聯繫她並想聘雇她，但她並不想從中賺錢。如果可以的話，她更希望自己的發現能證明自己作為一名軟件工程師的技能。

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