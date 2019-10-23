立委點名保險公司用「晚了就買不到」賣儲蓄險　顧立雄：不以為然

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局明（2020）年確定調降責任準備金利率，外界預期儲蓄險保費將會調漲。立委今（23）日爆出保險公司以「晚了就買不到」為廣告宣傳手法，來銷售儲蓄險，金管會主委顧立雄對此指出，「我是深不以為然」，將會研究是否有構成不當招攬行為。

立委王榮璋今天在財委會質詢時表示，有保險公司、業務員鼓勵大家趕快買儲蓄險，並在網路上宣稱「還在猶豫嗎？晚了就買不到，買起來買起來，新光人壽為你規劃好的理財方式」，這樣的宣傳方式是否合適，金管會應該拿出什麼作為？

金管會主委顧立雄對此指出，「我是深不以為然，用這樣的一個方式」，呼籲保險公司業務員和保戶都要理解，在一個低利率的時代，保險公司承諾給3%至4%的收益，都沒有覺得應從永續角度來看，對於長期承諾是否能做到。

顧立雄表示，在保費年年成長這麼多的情況下，國際貨幣基金（IMF）示警，有3分之2的資產投資在國外，承擔匯率錯置等，保險公司都要努力調整財務結構，以及財務的體質要符合IFRS 17，而不是用這樣的方式銷售新契約保單。

王榮璋又問，這樣銷售手法是否要找壽險公司來金管會喝咖啡？顧立雄則說，「我們要來會再來研究看看，有沒有構成不當招攬」。

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