樹林前拍照！男友隨手按…妹子一看「長頸妖現身」驚呆　5千網解說神技笑爛

▲男友發揮超神拍照力，成功擊敗原PO。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人出去玩一定會拍照片留念，不過有時候拍照者的技術真的很重要。一名女網友貼出一張照片，說好不容易到景點拍照，請男友幫忙拍，回家後看到照片秒傻眼，「拍這什麼鬼？」「豬隊友啊！」成果照讓網友笑噴，「這拍照技術真是無人能敵啊」、「以為看到長脖子妖怪」、「該po去靈異公社了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，「好不容易到景點那邊拍照，請男友幫忙拍，我都還沒喬好就說拍好了，回家看到照片都傻了。」看看照片，只見女網友當時應該正要走向拍照點並轉身，沒想到男友感覺根本是隨手一按，拍下原PO的背影。

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▲這是出遊紀念照還是靈異照片啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

但仔細一看會發現，原PO男友捕捉到不僅是背影，還直接動態化紀錄轉向正面的剎那，讓原PO的臉超級延伸，當場變成日本民間歷史傳說的長頸女妖。這樣的拍照技術讓原PO在文中hashtag，「#拍這什麼鬼」、「#豬隊友啊」，還忍不住直呼「我的天」，「#幸好前面還有自己拍的。」

照片讓網友紛紛笑噴，「現出原形了，說吧！你到人間界的目的是什麼」、「重點是身體是背面，臉是正面欸」、「這是野生奇怪寶貝嗎」、「換手機跟換男友的節奏啊」、「這個男友太強了吧！好可怕啊啊啊」、「蛇頸龍嗎」、「突然覺得我老公是超級無敵神隊友了。」

還有人幫男友解說藝術理念，「這是後現代藝術在手機上的重現，妳男友大概是想要表達一種妳在森林裡貌似解脫但是心裡卻是在吶喊的感覺吧」、「好強的攝影技術」、「豬隊友，神出手！讓森林更添加了一份詭譎感。」

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