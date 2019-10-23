陳同佳案大轉彎　韓國瑜：蔡英文怎麼跟蘇貞昌、徐國勇交代？

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。對此，韓國瑜23日批評，政策髮夾彎太明顯，蔡英文要怎麼跟行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇交代？

針對陳同佳案，蘇貞昌日前受訪表示，過去要求香港司法互助他們「理都不理」，現在卻突然說要送來台灣，「這非常詭異」，台灣絕對不會陷入中國的圈套。

▲蔡政府原先反對陳同佳來台投案，突然在22晚間同意，遭批為了選舉考量決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

徐國勇日前則說，陳同佳是香港人，被害者也是香港人，現在嫌犯人在香港，為何不是由香港政府審判？香港沒有死刑，但是台灣有，陳同佳願意來有死刑的台灣接受審判，實在違反被告人性。

韓國瑜23日上午表示，政府的政策髮夾彎太明顯，蔡英文與民進黨政府聲稱最會維護台灣主權，但從這幾天的變化看來，很明顯是放棄台灣的主權，因為人民憤怒的聲音出來了，所以趕快轉彎。

韓國瑜質疑，蔡英文的宣布，要怎麼跟蘇貞昌與徐國勇交代？雙方說的政策、方法都不一樣，處理的手段也不一樣，希望口口聲聲愛主權的民進黨政府，千萬不要做傷害主權與司法權的事。

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