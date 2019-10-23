殺害直播主前女友　兇手求免押「爸爸中風，時日不多」

記者吳銘峯／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害。廖男被依照殺人罪嫌提起公訴，一審審理時他就當庭下跪道歉，最後逃過死刑，僅判刑15年。案經上訴，二審高院28日召開他的延押庭。他在庭上表示，因「爸爸中風」，擔心「時日不多」，希望能給「一小段時間」陪伴家人，不要羈押。

現年27歲的廖晏霆是邱喬琪的粉絲，2人也是高中同學，畢業後交往了3、4年，2018年2月分手後，廖男仍多次跑到邱女住處要求復合。案發於5月28日晚上，廖男藉著酒意，帶水果刀埋伏邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

當時警方獲報邱女住處遭人闖入，警力正在邱女門外預計破門時，廖男自行開門走出。而警消人員一擁而入，發現邱女身中多刀，早已氣絕。廖男否認預謀殺人，但警方在她隨行的包包中搜出童軍繩，檢方也認定他有殺人犯意，因此聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。但一審審理時，廖男多次當庭下跪，向邱女家屬道歉，雖然家屬不原諒廖男，但一審法院仍認定廖男頗有悔意，判刑15年，讓他逃過死刑。

▲廖嫌殺17直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

案經上訴，高院日前開庭審理時，廖男否認具有殺人犯意，不斷強調自己深愛著對方，是因2人爭吵後他才不慎殺死邱女，「充其量構成傷害致死罪」。但死者父親非常不滿，咬牙切齒說「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛！我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽你自己在說什麼！你敢說，我不想聽！」

全案於28日再度開庭，審理廖男的延長羈押問題，廖男突然說「我希望回家」，並表示因爸爸中風，怕再也見不到爸爸，所以希望法官給他「一小段時間」陪伴家人。法官回說「機會不大」，但仍請他遞狀，由合議庭評議決定。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」