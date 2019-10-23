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警處理騷擾案…遇「撩陰腿飛踢」下體挫傷！咬牙忍劇痛逮人

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▲▼下半身,下體,疼痛,。（圖／達志影像／示意圖）

▲桃園市黃姓男子今年5月在中壢區某超商騷擾店家，員警處理時竟遭無影腳攻擊下體。（圖／達志影像／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年5月間下午行經中壢區某超商時，無故騷擾店家營業，賴姓員警到場處理時，黃明知員警依法執行公務不但置之不理，還施以無影腳踢中其下體，造成員警下體受到挫傷，員警依妨害公務現行犯將黃男逮捕到案。檢方認為，黃男無故攻擊員警下體，犯後態度不佳，23日偵結依妨害公務及職務強制罪、傷害等罪嫌提起公訴。

檢警調查，49歲的黃姓男子今年5月27日下午4時30分，進入中壢區某超商內，無故騷擾店家營業，店員勸阻無效報警處理，中壢警分局賴姓員警到場處理時，黃男對賴員到來非但置之不理，還趁其不注意之際以腳猛踢其下體，導致其陰囊、睪丸挫傷，員警當場痛得哇哇大叫，但仍負傷將其以現行犯拘捕到案。

黃男偵訊時坦承以腳攻擊賴姓員警下體之事實，賴員也指證，當時詢問黃男他，黃卻置之不理還突然用右腳攻擊，他以秘錄器清楚錄下黃攻擊影片與驗傷報告，超商監視器也拍下黃男腳踢過程。檢方認為，黃男無故騷擾超商，犯後態度不佳，偵結以黃依妨害公務及職務強制罪、傷害等罪嫌提起公訴。

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