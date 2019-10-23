陳同佳案決策搖擺　國民黨團：蔡政府政治操作斧鑿斑斑

▲蔡政府原先反對陳同佳來台投案，突然在22晚間同意，遭批決策搖擺。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在台犯下殺人棄屍嫌疑的港人陳同佳有意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。不過，陸委會發言人邱垂正22日突然宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，態度180度大轉彎。對此，國民黨立法院黨團質疑，蔡政府一心只想選舉，操作斧鑿斑斑，政治凌駕法律，立場反反覆覆。

國民黨團23日舉行「反送台喪權辱國 決策搖擺誰該下台？」記者會，總召曾銘宗質疑執政黨政府態度反覆，起初多次要求香港司法互助，但陳同佳願意投案後又拒絕人犯來台受審，現在又改口派員赴港押解陳同佳來台，操作斧鑿斑斑，政治凌駕法律，立場反反覆覆，前後矛盾，貽笑國際，葬送國家主權，真的誇張到極點，國民黨團予以最嚴厲的譴責。

曾銘宗表示，民進黨長期對外宣稱，顧主權、重人權，但為選舉操作「反送中、反送台」事件騙選票，蔡政府竟然立場反覆，匪夷所思，並且動員府院黨玩弄司法、踐踏法律、侵害人權、霸凌主權，折損政府公信力，莫此為甚！已達無法無天境界！因此我們要求陸委會主委、內政部長等相關部會首長下台負責，行政院長及蔡英文總統須向全民道歉負責。

總統蔡英文23日透過臉書表示，關於香港人陳同佳的案子，已經說過很多次，受害者和加害者都是香港公民，但既然香港政府不願意行使司法管轄權、不願意替香港人伸張正義，那就由我們中華民國、我們台灣來處理。

蔡英文說明，兇嫌陳同佳是我們通緝中的對象，所以沒有所謂自由行背包客的問題。只有逮捕，沒有自首。

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