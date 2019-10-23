蔡英文一度拒陳同佳投案　未來事件交易所：領先韓國瑜縮小為＄3.2

▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統大選倒數80天，根據未來事件交易所的預測市場價格，總統蔡英文目前以$51.68領先國民黨總統參選人韓國瑜$48.48，雙方僅差距$3.2，近期公布的多份民調，不表態率偏高，也讓總統大選的變數增加。

未來事件交易所23日發出新聞稿表示，韓國瑜15日宣布請假三個月，全心全力投入總統大選，展開全台傾聽之旅，一週內密集走訪屏東、台南、嘉義等宮廟參拜，並在當地公園舉辦造勢活動，現場群眾爆滿；19日在台南的造勢現場，更與前總統馬英九、黨主席吳敦義合體進場，營造團結氣勢。

未來事件交易所指出，韓國瑜市政請假後，避開不擅長的議場詢答，改與民眾的近距離接觸，以及能展現演說魅力的造勢活動，重回熟悉戰場，也讓韓國瑜近一週的預測市場價格緩步上漲約$3，截至22日平均交易價格為$48.48。

▲未來事件交易所截至10月22日之平均交易價格。（圖／未來事件交易所提供，下同）

未來事件交易所認為，本週可能影響民眾觀感的重大議題，是在台殺害香港女友的港男陳同佳，近日於香港出獄後可能來台投案；陸委會第一時間表示陳同佳的自願自首，是有政治力量的精心操作，建立司法互助機制才能根本解決問題，而移民署也拒絕陳同佳入境。

未來事件交易所提到，內政部長徐國勇說香港法律是屬人主義，港府為何不審判，但隨即遭媒體挖出2016年，時任立委的徐國勇在政論節目上，談到在肯亞的台灣電信詐欺犯被「送中」時，徐國勇說「全世界沒有一個國家會放棄刑事管轄權，管轄權就是主權，放棄管轄權，就是放棄主權」。

未來事件交易所提及，行政院長蘇貞昌與民進黨立委日前都說，陳同佳來台投案是中國大陸企圖讓「送中條例」合理化，但相關說法讓許多民眾無法接受；此外，前副總統呂秀蓮也痛批蔡政府懦弱，台北市長柯文哲也表示「人家要投案你就讓他投，看不懂民進黨在搞什麼鬼」。

未來事件交易所指出，民進黨政府遭質疑是兩套標準，也有泛綠名嘴批評陳同佳是台灣通緝犯，不懂蔡政府為何要拒當包青天，而相關爭議讓蔡英文聲勢受挫，近兩日的預測市場價格持續走跌，截至22日的平均交易價格為$51.68，領先差距再縮小。

未來事件交易所表示，「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年1月1日。

▲陳同佳在台殺害女友潘曉穎，釀一屍兩命。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

陸委會22日下午致函港府表示，將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。不過，香港特區政府卻在23日凌晨稱，台灣政府希望派員來港，將出獄後的陳同佳押解到台灣，特區政府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受。

對此，總統蔡英文23日一早在金門受訪時強調，加害人或受害人都是香港公民，台灣政府一再強調不會放棄管轄權，「但是既然香港政府不願意行使管轄權，替受害香港人伸張正義，那就由我們中華民國台灣處理。」

▲陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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