【廣編】「第二屆 昇恆昌珠寶設計大賞」最高獎金10萬元　即日起開始徵件

▲第二屆昇恆昌珠寶大賞以「臺灣山林之美」作為比賽主題，除了提供最高獎金十萬元，入圍的創作作品還有機會於臺灣各機場巡迴展出。



圖、文／昇恆昌提供

Ever Rich Jewelry昇恆昌珠寶以「讓世界看見臺灣之美」為使命，融合豐富的自然風情及人文底蘊，精選優質的天然寶石和貴重金屬，以當代美學詮釋臺灣經典意象的珠寶品牌。繼第一屆「昇恆昌珠寶大賞」的舉辦，吸引來自臺灣、香港、日本、紐西蘭、法國，橫跨5國，共505件作品角逐參賽，創下創珠寶設計類競賽參賽者新高，更激發出眾多令人驚艷的作品，今年更以「臺灣山林之美」作為主題，盛大舉辦第二屆「昇恆昌珠寶設計大賞」，比賽除了提供最高獎金十萬元，入圍的創作作品還有機會於臺灣各機場巡迴展出，甚至有機會與昇恆昌合作推出系列作品！

第二屆昇恆昌珠寶大賞以「臺灣山林之美」作為比賽主題，希望藉由舉辦珠寶設計大賞，邀請所有珠寶設計的愛好者，激發創意與靈感，將臺灣山林之美融入於珠寶設計中，為更多人留下對臺灣山林之美的讚嘆。

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昇恆昌珠寶設計大賞即日起至2019年12月31日全面徵件「學生組」凡持有國內、外公私立學校或職業補習班在學學生（含2019年結業生）證明文件、「社會組」未於任何一家珠寶公司任職者，均可參加。

報名網址：https://contest.bhuntr.com/tw/erjaward2019