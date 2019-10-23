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「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

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▲矯正署副署長吳澤生（左5）與得獎單位合影。（圖／高雄監獄提供）

▲矯正署副署長吳澤生（左5）與得獎單位合影。（圖／高雄監獄提供）

記者許宥孺／高雄報導

為了拉近矯正機關與社會大眾的距離，法務部矯正署舉辦收容人徵廣告設計比賽，由全台各監所收容人發揮創意，共製作出59支激勵人心的廣告，總決賽結果由高雄女子監獄所製作的《牆外的天空》拿下冠軍。

《牆外的天空》描述一位女子阿玉因為吸毒，長期進出高雄女子監獄，為了不再讓先生額外負擔自己的生活開銷，決定參加長照訓練班，並順利通過考試，開始周一到週五到養護中心上班的生活，假釋出獄後也繼續從事長照服務工作，順利回歸社會。

▲▲矯正署副署長吳澤生（左5）與得獎單位合影。（圖／高雄監獄提供）

▲矯正署副署長吳澤生（左5）與得獎單位合影。（圖／高雄監獄提供）

影片於臉書粉專「108矯正影展」PO出後，吸引許多網友留言，「一個很棒的短劇，有點洋蔥味」、「最重要的是自己的努力和社會大眾的包容，家人的理解！」「以高女為榮，希望更多同學能因此回歸社會，展開不一樣的人生！」此外也有高雄女子監獄畢業的同學留言感謝，「在裡面我學了烘焙技術，運氣好，得到當時小單位科員的認可，在麵包部服刑到假釋，假釋後，我努力了10年，拼出一家小店，雖然不是很大、很賺錢，但是，我走出了自己的一條路。」

高雄監獄表示，不少影片創作是以收容人真實故事為發想，結合矯正署努力推動的監外作業、家庭支持方案、日間托幼，以及各項技能訓練，傳達收容人渴望重生、冀望社會給他們一個機會的心聲。

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