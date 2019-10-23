夯爆！美樂蒂萬用置物籃「40分鐘全搶光」　麥當勞：售完不再追加

▲麥當勞美樂蒂萬用置物籃今上午11時開賣，人潮大排長龍。（圖／記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

風靡全日本的「美樂蒂萬用置物籃」於今（23）日上午11時在全台麥當勞開賣，各門市約莫10點10分左右就陸續湧進排隊人潮，不僅上班族翹班特地來排隊，還有媽媽帶著女兒、老公請假為老婆搶買，人氣爆棚，約莫40分鐘左右就被搶購一空。

▲搶買美樂蒂萬用置物籃排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝）

美樂蒂萬用置物籃首度登台，吸引大批美樂蒂迷、公仔控搶買，接近11時開賣時間，麥當勞門口已經擠滿排隊人潮，而每人、每次消費限購2個規則，開賣後幾乎人手抱著2個美樂蒂置物籃，以台北的門市來看，大約40分鐘左右就被搶購一空。麥當勞表示，「全台就只有近6萬個的美樂蒂萬用置物籃，這款是限量商品售完為止，不會再追加」，這次沒搶到的民眾真的會搥心肝。

▲美樂蒂萬用置物籃有3種功能。（圖／業者提供）



麥當勞的美樂蒂萬用置物籃以可愛、經典的美樂蒂大頭作為提籃外觀設計，置物籃的巧妙設計可以放進飲一杯料杯及薯條，加上把手後就可以「手提」趴趴走，另外也有車掛或平擺功能，無論是放在車上或是擺在辦公桌、書桌等地方，不僅超療癒還兼具收納功能。去年日本麥當勞推出後當日就被秒殺，相隔1年台灣正式開賣，不到1小時就被搶光，火熱程度破表。





▲麥當勞美樂蒂萬用置物籃，台北門市開賣大約40分鐘已全搶完。（圖／記者蕭筠攝）

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