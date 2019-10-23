「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

▲戶戶送無照違法外送，遭公路總局開出50萬元罰單。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

美食外送員近來頻傳車禍死傷，公路總局大動作展開美食外送平台稽查，其中，戶戶送英商Deliveroo尚未完成汽車運輸業立案，卻早已提供外送，公路總局蒐證完成後，昨（22）日已依《公路法》77條，未經核准經營汽車運輸業，對戶戶送開出一張50萬元罰單。

台北市區監理所所長袁國治證實，日前赴戶戶送稽查，確認戶戶送還正在申請籌設汽車運輸業，目前還沒完成立案，戶戶送未經核准經營汽車運輸業，依照公路法77條，可開罰50萬到1500萬元罰鍰，並可勒令停業。在蒐證完稽查到戶戶送確實違法從事外送服務事實後，昨天（22）日已對戶戶送開出一張50萬元罰單。

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▲近來美食外送員近來有多起違規、車禍事件。（圖／翻攝自爆廢公社）

目前，公路總局針對foodpanda、Lalamove、易得汽車股份有限公司、庫柏瑪利國際有限公司、赫比物流有限公司、德發貨運有限公司等6家業者，因未落實外送員行車安全教育、掌握外送員違規情形、未對違規件數較多之外送員實施個別輔導及記錄、未確實掌握運送車輛投保強制汽車責任保險及定期檢驗之缺失，以違反汽車運輸業管理規則第19條規定，按公路法第77條開罰9000元罰鍰，並要求業者於15日內改善，屆時再辦理複查。

另外，戶戶送、快點外送等2業者，未具有汽車運輸業營業資格執照，疑涉違反公路法第77條，未經核准經營汽車運輸業，可依法開罰50萬元至1500萬元罰單，並勒令停業。