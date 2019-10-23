裁罰商業宅不利怒拔科長　柯文哲：公務員不可依法拖延

▲柯文哲出席福星社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後戮力處理大彎北、內湖五期商業宅問題，日前傳出，柯文哲不滿負責裁罰的科長執行不力，憤怒拔官，引來議員質疑標榜依法行政的柯市府說一套做一套。對此，柯文哲說，「公務員要依法行政，但是不可以依法不行政，更重要不可以依法拖延」。

據了解，都發局該科長原負責違規裁罰業務，上個月在市長室會議時，該科長向柯文哲報告年底內湖五期違規工業宅執法進度，但柯不滿質問為何不能直接斷水斷電？前科長說明，北市府依法行政，須發函指導、開罰單、限期改善等程序，才能斷水斷電。此回答讓柯不滿，當場怒拔該科長職務。

柯文哲23日受訪表示，「公務員要依法行政，但是不可以依法不行政，更重要不可以依法拖延」，像那內湖五期的處理，你要先寄個單子給它，然後再罰6萬塊，等3個月再寄第2張、再罰幾萬，「我跟你講，常常是這樣，當然行政有裁量權，但是該做要做，我再講一遍，我們要依法行政，但不是依法不行政、也是不是依法拖延」。

至於被議員質疑超越法令？柯文哲說，「我們還是有行政裁量權，所以官員的任命，我們還是依法行政，在合法範圍內去做，我們不會說超過合法的範圍」。

