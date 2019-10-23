蘇俊豪退出民進黨　雲林縣議員邱世文選擇重新加入：堅持對的主張

▲雲林縣議員邱世文在50多位鄉親支持下，由蔡英文總統擔任介紹人22日重新加入民進黨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣曾任兩屆林內鄉長的現任縣議員林世文選擇重回加入民進黨，23日在50多位的鄉親長輩陪同支持下，宣布重新加入民進黨，申請書上由蔡英文總統擔任介紹人，邱世文聲明決定選擇重回加入民進黨，不是為了個人，台灣主體性、肯定台灣價值已成為現今全民共識，台灣真的需要大家共同來守護。

民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴為邱世文披上民進黨的綠色背心，感謝他選擇共同守護台灣自由民主，挺辣台妹雲林連線會長李建忠也感謝現場 50多位的雲林在地鄉親長輩以實際行動力挺，李建忠說，鄉親們要的很簡單，守護台灣一直都是充滿愛充滿民主自由，籲請大家一起團結支持蔡英文總統連任。

邱世文表示，日前孫子滿月，看著孫子的笑容，想起香港反送中要民主，「香港的明天在哪裡？台灣的明天在哪裡？身為阿公身為為民喉舌的我，此時此刻我更需要站出來，為了我們的下一代，為了我們熱愛的台灣，堅持對的主張，堅持作對的事，此時此刻我選擇重回加入民進黨。」

邱世文指出，從政以來就是熱愛台灣守護民主的理念，看到蔡英文總統守護台灣價值、守護台灣自由，為民主的努力及立法委員蘇治芬對雲林的打拼與付出，即選擇與民進黨站在一起，選擇與台灣人民共同守護台灣自由民主。

雲林縣民進黨黨部主委廖丁賜表示，歡迎邱世文議員重回民進黨，也希望邱議員在議會多為民眾喉舌，為地方爭取更多的建設，民進黨也會持續推動改革，使台灣的民主制度更能反應民意、確保民主。

▲民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴為邱世文披上民進黨的綠色背心，感謝他選擇共同守護台灣自由民主。（圖／記者蔡佩旻攝）

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