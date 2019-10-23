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2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

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馬來西亞。（圖／達志／示意圖）

▲馬來西亞。（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

馬來西亞希盟政府今年10月由財政部公布《2020年財政預算案》，希望可以提振大馬的經濟。資誠會計師事務所今（23）日表示，馬來西亞此預算案的目的之一是吸引更多高科技產業、獨角獸公司投資，並往後五年還有投資獎勵，相信這是台灣企業前進馬國的好時機。

資誠會計師事務所表示，此預算案內容涵蓋稅務改革與外資投資面的修正重點。

請繼續往下閱讀...

稅務改革方面：

一，針對高收入個人稅：如果個人所得稅超過約50萬美元，在2020年稅率從原本的28%調高到30%，預期會有2000名高所得者會受到影響。

二，企業升級稅負優惠：為推廣電子電器的高附加價值經濟活動，促進企業升級為5G或工業4.0，馬國政府提供10年稅負豁免獎勵在特定高技術電器或電子類公司。

三，挺中小企業：營利事業所得稅17%原本課稅門檻從約13萬美元，提高到約15萬美元，支持中小企業成長。

外資投資方面：

一，調漲最低薪資：從2020年開始最低薪資從270多美元調升至300多美元。

二，解決外資投資處理程序：馬國政府由財政部、國際貿易局及工業部共同組成全國投資委員會(NCI)，處理外資投資程序，加速外資投資效率。

三，吸引高科技、獨角獸公司投資：馬國希望全球財富500強與獨角獸公司投資，每年提供約2.5億美元投資獎勵配套，並且並鎖定高科技、製造、創新及新經濟領域。希望藉此吸引投資金額約12.6億美元，並期望於未來5年創造15萬個高附加價值就業機會。

四，發展基礎建設：為改善經商便利性，馬國政府大舉編列預算，拓建基礎建設，發展交通網絡，修建主要港口及道路，另一方面，撥款給國內五個經濟走廊特區，以促進投資。

資誠聯合會計師事務所馬來西亞市場負責會計師簡汎亞表示，中美貿易戰全球生產基地轉移之勢，馬國所公布預算案對外資投資給予正面的機會。大馬政府整合國際貿易局一起成立「全國投資委員會」，重組現的投資獎勵架構，期望能更直接解決目前外資投資所面臨的挑戰。

▲▼ 西裝,領帶,科技。（圖／Pixabay）

▲馬來西亞2020預算案希望吸引高科技、獨角獸公司投資。（圖／Pixabay、示意圖）

預算案期望吸引高科技　台商前進好時機

簡汎亞表示，新預算案給台灣資通訊科技(ICT)產業很好的切入機會，此預算案的目的之一正是吸引更多高科技產業、獨角獸公司投資，相信這是台灣企業前進馬國的好時機。

中小企業在馬來西亞企業價值鏈中占有重要角色，為促進馬來西亞國內產業發展與中小企業升級，新預算案強化許多針對中小企業各種優惠政策，馬國政府雖近年來財政來源緊縮，但仍在預算案中給予各種補助金及貸款措施。

建議台商企業因應中美貿易衝突布局海外時，首先應評估投資環境及當地稅務規範，並應注意租稅優惠截止申報時間，並應評估優惠計畫適用的可能性，以爭取適用優惠。

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