荔枝迷有福了！台灣首度到澳洲種6新品種…冬天也能吃到

▲台灣首度到南半球的澳洲種荔枝。（示意圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

台灣荔枝生產季節約在每年5月到8月，農委會今（23日）表示，位於南半球的澳洲，季節和台灣相反，能在11月至2月產出荔枝，為增加台灣荔枝品種能見度、延長供應期，與澳洲政府合作，建立反季節生產基地，經營台灣荔枝品牌。

農委會與澳洲農業部及昆士蘭州農漁業廳合作，共同推動台灣荔枝在南半球反季節生產計畫，雙方在105年簽署合作備忘錄，歷經3年餘努力，6個由農試所研發的荔枝新品種，在澳洲完成隔離檢疫程序，將進入下階段之定植試種。

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▲農委會表示，歷經3年餘努力，6個由農試所研發的荔枝新品種。（示意圖／農委會）



農委會進一步說明，透過澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處促成，台灣荔枝試種儀式於今在澳洲昆士蘭利文斯通郡舉行，由農委會副主委陳駿季與澳洲昆士蘭州農漁業廳官員共同主持，當地市長與台澳雙方農業投資業者及農漁廳官員等人到場見證觀禮。

陳駿季說，台灣荔枝經農試所長期努力，選育出多項具國際競爭力之新品種，特色包括易剝殼、產期提早、耐貯運，特色鮮明且具市場競爭優勢。此次赴澳洲試種，除培養澳洲市場對台灣品種荔枝之喜好，亦藉由南北半球異地種植，延長全年生產供應期。

▲陳駿季（前左）赴澳洲與澳洲昆士蘭州農漁業廳官員共同見證。（圖／農委會提供）



另外，農委會說明，為保護台灣農業智財權，本次試種的荔枝品種，已向澳洲智慧財產局申請品種權保護，目前已取得臨時性保護，待手續完成後，台灣荔枝品種將透過嚴謹的品種保護程序，授權當地業者進行生產及行銷，打造台灣荔枝國際品牌。