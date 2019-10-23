涉親吻撫摸服勞務女子　彰化連任3屆資深村長20萬交保

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內1名60餘歲的陳姓村長利用督導執行義務勞務機會，涉嫌性侵服義務勞務的小柔（化名），檢察官訊問被害人後，隨即對陳姓村長住處及相關處所進行搜索，經檢察官訊問後，認陳姓犯嫌有對該女為親吻及撫摸行為，涉犯刑法妨害性自主罪嫌向法院聲請羈押禁見，彰化地院上午以20萬元交保，並限制住居。

▲村長涉嫌性侵服義務勞務女性。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，彰化地檢署於21日接獲通報，本轄某鄉陳姓村長利用督導執行義務勞務之機會，涉嫌性侵服義務勞務的小柔，立即指派婦幼組專責檢察官陳昭蓉指揮北斗分局偵辦，承辦檢察官於21日晚間訊問被害人小柔後，隨即於22日對陳姓村長住處及相關處所進行搜索，同時拘提陳姓犯嫌到案說明，經檢察官訊問後，陳姓犯嫌承認對小柔有親吻及撫摸行為，涉犯刑法妨害性自主罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證之虞，於23日凌晨向法院聲請羈押禁見。

據了解，該村長為在地連任3屆的資深村長，自100年起，由鄉公所委由陳姓村長擔任執行機構督導，從事義務勞務的社會服務及環境清潔整理，已經執行個案216件，並已履行完成191件，執行狀況正常，今年觀護佐理員則每月不定期查訪至今11次，均無異常，亦無執行個案反應督導陳姓村長有其他不當行為，如今卻傳出涉嫌性侵服義務勞務的小柔，讓在地人都不可置信。

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