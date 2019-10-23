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國賓斥資上億改裝川菜廳今開幕　45道新川味搶市挹注業績可期

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▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，今（23）日重新開幕搶市。（圖／國賓提供）

▲台北國賓大飯店斥資上億改裝川菜廳，今（23）日重新開幕搶市。（圖／國賓提供）

記者林淑慧／台北報導

飄香55載的「國賓川菜廳」有了新風貌！台北國賓董事長許育瑞斥資上億元，歷時五個月重金整修旗下川菜廳，今（23）日重新開幕，除了延續百道經典菜色，再推出45道全新川味搶攻饕客味蕾，挹注第四季業績表現可期。

今年以來國內飯店產業啟動汰舊換新潮，包括亞都麗緻天香樓、台北晶華酒店、西華飯店等老將，都陸續為旗下餐廳改裝，台北國賓大飯店也規劃以新的定位突圍，使得餐飲聚客力再上層樓。

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台北國賓大飯店的「國賓川菜廳」是台灣五星級飯店中第一家最正宗的純川菜廳，從1964年開業營運至今，堅持只提供最道地的川菜給顧客，也是許多政商名流接待貴賓的指定場地。

▲台北國賓大飯店旗下川菜廳重新開幕，主廚團隊除了延續百道經典菜色外，也推出45道新川味搶攻饕客味蕾。（圖／國賓提供）

▲台北國賓大飯店旗下川菜廳重新開幕，主廚團隊除了延續百道經典菜色外，也推出45道新川味搶攻饕客味蕾。（圖／國賓提供）

國賓川菜廳在今年五月封館整修，董事長許育瑞特別聘請北京知名設計師以北宋知名畫作「文會圖」為靈感出發，淬鍊出六大元素「會友、論道、品茗、鑑古、酌酒、撫琴、宴飲」貫穿整體空間，詮釋傳統待客之道，勾勒出一幅極具文人雅韻的當代時尚畫面。

台北國賓位於13樓的宴會廳「樓外樓」，則以「珠寶盒上的緞帶」為主題，訂製捷克品牌LAVSVIT水晶燈，精心鑲綴天花與牆面，使空間散發優雅經典的質感氣息。另外，主廚團隊每年都會遠赴對岸與知名餐廳考察研藝，這次趁著裝修期間，花了兩周時間遠赴四川與當地數家知名餐廳交流。

台北國賓主管指出，主廚團隊除了延續百道經典菜色外，小吃區及包廂共推出45道新川味，像是國宴等級的「開水白菜雞豆花」、出自蘇東坡妻子的「東坡肘子」均在列，目標要讓「新客嘗鮮、常客驚艷」。

另外，國賓台北館三至八樓客房今年重新裝修，使得今年5月8日起的可售客房數從400間下修至228間，影響今年上半年接待旅客量；不過，今年11月起全館客房將全數完成翻新，可望以嶄新面貌爭取更多客源，挹注業績表現可期。

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