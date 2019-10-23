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陳同佳案依法行政就好　柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

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▲▼柯文哲出席福星社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席福星社會住宅新建工程開工典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，遭到蔡政府「拒收」，引發藍綠攻防。陸委會22日下午致函港府，表示將派檢警赴港，帶回港女命案兇嫌陳同佳與相關事證。對於本來抗拒的蔡英文政府態度轉彎，台北市長柯文哲說，自己態度是依法行政，該麼做就怎麼做，「他們（民進黨）常常忍不住就是會按照民調調整」。

柯文哲22日接受《ETtoday[新聞雲》專訪，針對陸委會擬派人到香港拘捕陳同佳來台一事，痛批民進黨，那前幾天在反對什麼？這就是看報治國，「你們中心思想叫民調」。

柯文哲23日上午受訪時說，「反正就是這樣，不然晚上那個call in節目要幹什麼？」這就是典型的把司法當政治工具，但也沒有辦法，因為平常都會，更何況現在總統大選要到了，「小英政府跟大陸在過招，這很有趣就是這樣」。

而民進黨政府態度是否髮夾彎大轉變？柯文哲說，就順其自然，該怎麼做就怎麼做就好了，「可是常常就是要做政治使用，沒辦法」；柯說，依自己的個性，民意、專業、價值，有時候還是要價值，「我態度是依法行政，該麼做就怎麼做，他們常常忍不住就是會按照民調調整，不需要啦」，自己寧可買長期的股票，不要再那追漲追跌。

若陳同佳真的自己來，是否會陷入一中框架？柯文哲說，該怎麼做就怎麼做，有時候人家說從政不難找回良心而已、執政不難莫忘初衷，「那就是疑神疑鬼，我覺得該怎麼做就怎麼做」。
 

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