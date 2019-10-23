新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

▲2019年全國運動會中，新竹市已拿下3金2銀8銅的好成績。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019年全國運動會第3天賽程，除保齡球項目於開幕前奪下一金一銅外，19日於泳池畔傳出捷報，建功高中李宥彤在游泳項目1500公尺自由式奪下一金，22日又傳捷報，射箭天后陳怡瑄於複合弓項目再下一金，目前竹市總牌數為3金2銀8銅，林智堅市長希望選手們能夠再接再厲，為新竹市爭取榮耀。

射箭項目為新竹市既有重點發展運動項目，除以反曲弓為主有小奧運隊之稱的富禮-香山射箭隊之外，近幾年複合弓的發展也突飛猛進。畢業於新竹高商的陳怡瑄，2017年世界大學運動會奪下複合弓女子個人銀牌、2018雅加達亞運混雙金牌、團體銅牌、2019拿坡里世大運團體銀牌、 斯海爾托亨博斯世錦賽團體金牌、混雙銅牌，即便國外出賽頻率極高，仍舊積極備戰全國運動會，也順利奪下複合弓女子個人金牌。

▲李炫諺與其父和女兒的合照。

而目前進帳的兩面銀牌則由游泳項目包下，「博士蛙王」李炫諺賽前說道，雖未能持續連霸100公尺蛙式與200公尺蛙式，但仍舊拿下100公尺銀牌、200公尺銅牌、400公尺接力銅牌的顯赫成績，在兼顧學業、家庭與訓練的過程中博士蛙王仍未放棄任何一個項目，能感受到為父則強的堅韌感。

教育處表示，新竹市目前總牌數為3金、2銀、8銅，3 金分別是男子組保齡球盟主賽鄧國勝、女子組游泳1500公尺自由式李宥彤、女子組複合弓個人賽陳怡瑄；2銀為男子組游泳100公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x200公尺自由式接力許哲維、王皓、許哲毓、王澤；8銅則為男子組保齡球三人賽鄧國勝、林國安、鄭吉宇、競走項目20公里男子組許嘉維、女子組吳宇欣、男子組游泳200公尺蛙式李炫諺、男子組游泳4x100公尺混合式接力蔡仁凱、李炫諺、蔡易霖、王澤、男子組游泳4x100公尺自由式接力王皓、蔡易霖、許哲毓、王澤、女子組射箭反曲弓團體賽林詩嘉、蘇思蘋、譚雅婷、女子組田徑1500公尺朱韻丞。

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