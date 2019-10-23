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鐵道局工程出包「球員兼裁判！」　林佳龍坦承：內部制度不完整

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▲台鐵佳冬車站號誌機故障。（圖／翻攝自粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲台鐵佳冬車站號誌機故障，險釀2列車追撞事故，後來發現是鐵道局施工出包。（圖／翻攝自粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者胡順惠／台北報導

交通部鐵道局是由鐵工局與高鐵局合併，之前鐵工局負責鐵道系統，高鐵局負責督導管理。立委李昆澤23日在交通委員會表示，鐵道局施工疏忽今年已發生14起事故，且事故件數每年增加、規模也擴大，若未達運安會調查層級，就是自行調查處理，再將責任推給委外的承包廠商。交通部長林佳龍表示，鐵道局內部制度不夠完善，需進行檢討。

立法院交通委員會今日邀請交通部長林佳龍列席報告。立委李昆澤指出，交通建設固然重要，但行車安全才應是第一目標。鐵道局責任包括監理與新建工程，然而事實上自身卻狀況連連，因鐵道局疏忽導致的事故，每年逐漸增加，2016年發生5件、2017年9件、2018年15件，今年至9月已14件，共影響148列次、延誤5465分鐘、影響3萬4700人次。

請繼續往下閱讀...

李昆澤指出，很多事故沒有達到運安會調查層級，一般事故是自己施工、自己調查，很多責任變成是承包廠商的責任，部分事故甚至讓台鐵局寫報告，相關狀況要檢討，鐵道行車事故調查小組委員有8人，調查主要項目包含調查經過原因，必須檢討鐵道局施工事件每年增加，相關行車調查應該檢討。

林佳龍坦言，已指示道安會報納入，多一道把關，鐵道監理制度還不夠完善，讓人容易有鐵道局球員兼裁判的感覺，除了運安會著手調查外，交通部也會進行咎責，針對鐵道局內部制度檢討改善。

另外，李昆澤也說，台鐵局事故數量也持續增加，今年9月前已發生544件行車異常或事故，導致21死、6傷，相較去年同期增加77件，去年則導致18死、18傷。林佳龍回應，在普悠瑪翻車事故後，台鐵局進行總體檢，將行車異常標準嚴格化，只要是設備有異常，就會列入統計，相關改善包含新車輛及營運相關問題，必須全面啟動。

李昆澤說，行車異常必須提醒提高警覺，108年行車事故造成21死6傷，許多都是旅客跳下月台、臥軌闖入平交道，及傷警事故造成的，針對相關硬體面建置，平交道示警系統、軌道邊圍籬、月台上標語宣導等，都必須督導鐵道局增加宣導。

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