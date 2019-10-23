罵人「這種症頭要吃五天大便才會好」！判罰金5千元定讞

▲苗栗陳姓男子因這張圖片，遭判罰金五千元定讞。（圖／翻攝網路）

記者吳銘峯／台北報導

苗栗竹南鎮某社區陳姓住戶，不滿王姓管委會主委辭職，竟在社區住戶的LINE群組中，發了一張老醫師說話的圖片，並寫上「尼這種症頭要吃五天大便才會好」。王姓主委不滿提告，陳姓住戶一度獲判無罪，但最高法院審理後，認定這句話已經貶損王姓主委的名譽，因此判決住戶有罪，處罰金5千元定讞。

判決指出，本案發生於2017年9月2日，陳男在住處以LINE暱稱「manway」，發送一名老醫生與一名病患對話的情境圖片，該醫生舉起左手、手掌張開，向病患比數字「五」的動作，圖片下方標示「尼這種症頭要吃五天大便才會好」。王女不滿，認為陳男在公開群組中貼上此張圖片，已經在眾人面前貶損她的名譽，因此提出「公然侮辱罪」的告訴。

一審苗栗簡易庭認定陳男有罪，判罰金5千元。案經上訴苗栗地院合議庭，苗栗地院合議庭審理時，陳男辯稱本案是因王女先以他與建商的糾紛，說他私下和解，中傷他是第三方不當得利，才會傳這圖片；圖片是一長者醫生向一病患表示「尼這種症頭要吃五天大便才會好」，就圖片情中醫者對病患說的話，並不是表示要王女去吃大便。陳男還說，自己是以圖片轉諭的方式表達王女說的話很荒謬，要王女反思自己惡意中傷他人的話是否適當，他主觀上沒有侮辱的意思。苗栗地院採信，改判陳男無罪。

王女再上訴，高等法院台中分院審理後，又改認定此圖已經造成王女名譽在社會上的負面評價，陳男確實有罪，又改判陳男罰金5千元。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決合法適當，因此23日駁回上訴，陳男遭判罰金5千元定讞。