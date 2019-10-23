日皇即位天下事！3神社辦神事「稟告神明」　一窺絕美神樂舞

▲配合日本天皇德仁即位儀式，各地神宮紛紛進行神事。（圖／路透）
記者林瑩真／編譯
伴隨著日本天皇德仁在22日舉行「即位禮正殿之儀」，各地的神宮也紛紛進行「神事」（祭神儀式），向神明告知日皇即位。
皇室ゆかりの御霊神社 即位を報告する神事 京都 #nhk_news https://t.co/j1gqISPE9K— NHKニュース (@nhk_news) October 22, 2019
綜合日媒報導，與日本皇室有淵源的京都御靈神社就配合即位儀式，在神社內進行向神明報告的「奉告祭」神事，由宮司（神社最高負責人）向神獻上祝詞，接著報告日皇即位，並祈求皇室安泰及國家平安，最後在拜殿中以舞蹈結束神事。
皇室の安泰祈念 - 春日大社・神楽「君が代」奉納 大神神社・優雅に「浦安の舞」／県内神社で即位礼当日祭 https://t.co/ahwhrVawl7 #nara_np #奈良新聞 pic.twitter.com/oBZZyiLkC9— 奈良新聞社・公式アカウント (@nara_np) October 23, 2019
不過不只京都御靈神社，奈良的春日大社以及三重的伊勢神宮也分別進行神事。春日大社由10名穿著純白裝束的神職人員向神明供奉米及酒，同樣祈求皇室安泰及國家平安，再讓2名著正裝的巫女以特別的「祭らるる」、「君が代」神樂向神明奉納。（神樂是日本神事之時奉納神的歌舞）
即位礼当日祭、伊勢神宮凄かった！#即位礼 #即位礼当日祭 #伊勢神宮 pic.twitter.com/Rhd3WUeOek— 晴家村キャンプ場＠開拓人 (@hallelujahvilla) October 22, 2019
伊勢神宮則是在外宮、內宮分別進行神事，由數名神職人員向神明報告日皇即位一事，再祈求國家、國民繁榮。除此之外，奈良縣櫻井市大神神社、橿原市橿原神宮等也有進行相關神事。