日皇即位天下事！3神社辦神事「稟告神明」　一窺絕美神樂舞

▲配合日本天皇德仁即位儀式，各地神宮紛紛進行神事。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

伴隨著日本天皇德仁在22日舉行「即位禮正殿之儀」，各地的神宮也紛紛進行「神事」（祭神儀式），向神明告知日皇即位。

綜合日媒報導，與日本皇室有淵源的京都御靈神社就配合即位儀式，在神社內進行向神明報告的「奉告祭」神事，由宮司（神社最高負責人）向神獻上祝詞，接著報告日皇即位，並祈求皇室安泰及國家平安，最後在拜殿中以舞蹈結束神事。

不過不只京都御靈神社，奈良的春日大社以及三重的伊勢神宮也分別進行神事。春日大社由10名穿著純白裝束的神職人員向神明供奉米及酒，同樣祈求皇室安泰及國家平安，再讓2名著正裝的巫女以特別的「祭らるる」、「君が代」神樂向神明奉納。（神樂是日本神事之時奉納神的歌舞）

伊勢神宮則是在外宮、內宮分別進行神事，由數名神職人員向神明報告日皇即位一事，再祈求國家、國民繁榮。除此之外，奈良縣櫻井市大神神社、橿原市橿原神宮等也有進行相關神事。

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