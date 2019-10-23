情侶搭捷運「甜蜜按摩」逐漸母湯！孤獨弟表情超虐...網笑噴：單身狗被爆擊

▲有情侶搭捷運按摩，坐在一旁的學生弟，表情與動作與情侶形成爆笑對比。（圖／翻攝自爆笑公社）

圖文／周刊王

情侶下班後約會，幫另一半按摩舒緩工作壓力，感覺輕鬆又甜蜜，不過顧慮「單身」者的心情，慎選地點很重要！有網友最近就在搭捷運時拍到，一對上班族情侶搭捷運，男友為女友按摩肩頸紓壓，但一旁坐著一個學生弟，手捂臉低頭掩面的照片，由於孤單與甜蜜的對比太強烈，不少網友看到照片笑噴，直呼孤獨弟「表情說明一切」，要情侶別再放閃虐單身狗啦！

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▲情侶在捷運上按摩，互動甜蜜。（圖／翻攝自爆笑公社）

有網友在臉書「爆笑公社」分享照片，從照片可見到，一對看起來是上班族的情侶檔，下班後身心疲累搭捷運回家，男友貼心幫女友按摩肩膀紓壓，從照片中可發現，女子似乎被另一半按摩得很舒服，慢慢閉上眼睛、癱在男子身上休息；後來男子把雙手環扣在女子身上，兩人互相依偎，畫面超閃超甜蜜。

▲男子幫女友按摩完後，整個環抱著她。（圖／翻攝自爆笑公社）

不過原PO一把鏡頭拉遠，赫然發現，兩人身旁還有一個學生弟，孤單一人坐在捷運位子上，低頭用手掩面，似乎很累的閉眼休息，與旁邊的情侶形成強烈對比，乍看還以為被這對情侶閃瞎，讓原PO開玩笑發文：「表情說明了一切！」

▲孤單一人的學生弟，坐在情侶旁邊低頭掩面，形成爆笑的虐心對比。（圖／翻攝自爆笑公社）

甜蜜與孤單的對比照曝光後，讓一票網友笑翻天，直呼：「好虐阿」、「單身狗爆擊一萬點加成傷害」，不過也有網友搞笑看圖說故事，表示：「我懷疑西裝男是在勒脖子搶劫，弟弟害怕不敢看」、「這是一個捷運上，男人要勒死自己女友，而冷漠的路人甲，看見也選擇忽視的宣導廣告，請大家不要忽視身邊有需要幫助及正在求救的人。創造世界和平與祥和，從你我開始」。

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