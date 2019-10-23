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雲端最前線／確定列入不分區名單 吳敦義將親自掌舵

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新聞節目中心／綜合報導

國民黨不分區立委提名作業將啟動，中央黨部組發會明天將把不分區立委提名辦法、作業要點及時程，正式提送中常會通過，展開提名作業；據了解，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單，國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞也在確定名單。《雲端最前線》23日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨立委參選人李旻蔚、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼吳敦義出席全國道教與法師後援總會成立_反應畫面。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者宋良義攝）

而在民進黨部分，歷經上週流會爭議，民進黨中央今天將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單；黨中央並規劃在11月13日完成不分區立委提名作業與查核作業。外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區名單，因而杯葛中執會造成流會；但蘇嘉全事後回應，自己沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。對於民進黨不分區立委提名機制爭議，總統蔡英文日前則公開呼籲黨內理性對話。

另外，民眾黨搶占不分區立委席次，區域立委也布重兵，至今已提名18席，遠遠超過新政黨為了政黨票「任務」應提的10席門檻。若能達成「三黨不過半」的目標，民眾黨將是左右國家大政方針的關鍵角色。不過，在民眾黨兩波提名的18席區域立委人選中，僅4人沒有藍綠背景，其中與民進黨有所淵源有9人，本身或親屬與國民黨有關連的有5人，這樣的參選人背景，被外界解讀為「藍綠復仇者聯盟」。《雲端最前線》23日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨立委參選人李旻蔚、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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