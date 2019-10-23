雲端最前線／確定列入不分區名單 吳敦義將親自掌舵

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國民黨不分區立委提名作業將啟動，中央黨部組發會明天將把不分區立委提名辦法、作業要點及時程，正式提送中常會通過，展開提名作業；據了解，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單，國民黨團總召曾銘宗、全國農田水利會長林文瑞也在確定名單。《雲端最前線》23日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨立委參選人李旻蔚、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者宋良義攝）

而在民進黨部分，歷經上週流會爭議，民進黨中央今天將加開中執會，預計通過不分區提名委員會組成名單；黨中央並規劃在11月13日完成不分區立委提名作業與查核作業。外界指立法院長蘇嘉全為讓侄子蘇震清進入不分區名單，因而杯葛中執會造成流會；但蘇嘉全事後回應，自己沒有能力杯葛中執會，平常也很少參與中執會事務。對於民進黨不分區立委提名機制爭議，總統蔡英文日前則公開呼籲黨內理性對話。

另外，民眾黨搶占不分區立委席次，區域立委也布重兵，至今已提名18席，遠遠超過新政黨為了政黨票「任務」應提的10席門檻。若能達成「三黨不過半」的目標，民眾黨將是左右國家大政方針的關鍵角色。不過，在民眾黨兩波提名的18席區域立委人選中，僅4人沒有藍綠背景，其中與民進黨有所淵源有9人，本身或親屬與國民黨有關連的有5人，這樣的參選人背景，被外界解讀為「藍綠復仇者聯盟」。《雲端最前線》23日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨立委參選人李旻蔚、前台北市議員顏若芳、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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