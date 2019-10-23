遺體擺豪宅1樓！百億富商大房二房爭產...停棺7年　住戶怕：小孩夜晚常哭鬧

▲擁有新北市上百筆土地的蔡城，生前被稱為「三重地產王」，身家逾百億元。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

坐擁上百筆土地、身家逾百億元的「三重地產王」蔡城，2009年車禍身亡，兩房子女為了遺產分配纏訟不休，導致蔡停棺7年未下葬，直到新北市政府強制修法，加上長輩勸說，蔡才在3年前入土為安。

但其百億元遺產之爭並未平息，連蔡的生意夥伴、幸福水泥董事長陳兩傳也捲入蔡家的遺產官司，還多次拖著年邁的身軀出庭作證，未來也可能繼續被傳喚，令人唏噓。

▲幸福水泥董事長陳兩傳也捲入蔡家的遺產官司。（聯合知識庫）

▲法院發出的債權憑證中，陳兩傳（經框處）也被列為債務人。

蔡城之所以發跡，主要是因為房地產。2007年，台北縣列為準直轄市（即今新北市），房地產大漲，尤其捷運三重站位處新莊線及機場線交會，鄰近捷運一帶地價漲幅超過三成，每坪上看200萬元，房價也來到每坪45萬元的高點，當時持有附近大筆土地的人，就是有「三重地產王」之稱的蔡城，蔡的身價也飆破百億元。

平時行事低調、鮮少在鏡頭前曝光的蔡城，在新北市的房地產業界可以說是無人不知、無人不曉，除了三重區的土地外，新莊、林口、土城一帶也都有他投資的房產，持有土地總數高達上百筆，另外在台南還有幾十甲地，就連日本、越南也有房地產、銀行等事業，可說是亞洲大富豪。

▲蔡城的遺體停放在新北市三重這處社區大樓的一樓，長達7年。

▲蔡城在新北市土城持有千坪土地，目前由二房掌握。

但真正讓蔡城出名的，並非他生前的投資經營手法，而是2009年11月，他在台南因車禍意外身亡之後，兩房子女為了爭奪遺產，竟將他停棺於新北市三重區重新路一處有400戶住戶的社區大樓一樓，長達7年未下葬，因而躍上媒體版面。

當時不少住戶對於蔡城的棺木長期停放於社區一樓，無法接受、抗議不斷，有住戶直言，每次經過就覺得「毛毛的」，甚至還會起雞皮疙瘩；更有住戶說，家中幼兒每到晚上就哭鬧不休，懷疑是被「煞到」，因此集體向新北市政府相關單位陳情，希望公權力能夠介入處理。

▲因兩房子女爭產，蔡城遺體停棺7年後始得入土為安。（聯合知識庫）

包括時任新北市議員的鄭金隆，及蔡城的弟弟、曾任三重市民代表的蔡簿，都曾出面協調兩房子女，希望讓蔡城入土為安，但過程並不順利，兩房子女為了上百億元遺產，仍僵持不下。

2015年，新北市警方先依《社會秩序維護法》，對大房長子開罰3,000元，但棺木依然未下葬。

2016年，新北市政府民政局為此特別修法，將《新北市殯葬行為及公立殯葬設施使用管理自治條例》草案送進議會，明定死亡超過半年不下葬，市府將強制代為火化，還要處以罰鍰。

公權力介入，加上蔡簿以家族長輩身分施壓，家屬才在同年7月19日舉辦簡單告別式後，讓蔡城入土為安。



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