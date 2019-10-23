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【廣編】李英愛青春容顏都是因為「它」！韓國頂級保養品牌「Whoo后」正式進駐MOMO購物中心

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▲▼Whoo后進駐MOMO。（圖／業者提供）

▲國際巨星李英愛代言、LG旗下最頂級的保養品牌「Whoo后」將進駐MOMO購物中心。

圖、文／Whoo后提供

韓國保養品集團 LG 進駐台灣多年，旗下有多個知名品牌，例如國際巨星李英愛代言的「Whoo后」、韓流男神李鍾碩、女神娜扎代言的「su:m37 甦秘」、暢銷美妝保養品牌「belif」等，LG於 2019 年起正式和台灣電子商務零售龍頭「MOMO購物中心」合作。

LG旗下最頂級的保養品牌「Whoo后」也將進駐MOMO購物中心。10月7日至10月30日舉辦開幕慶活動，「Whoo后」的明星商品包括「重生秘帖系列」、「拱辰享基礎系列」、「津率享系列」、「天氣丹華炫系列」 及「氣墊底妝」將祭出驚喜優惠價，最低價竟不到五折，消費滿額還有回饋現金，期許將在今年十月起的週年慶期間強勢攻佔消費者們荷包。

台灣樂金（LG）生活健康電子商務營銷經理Engert表示，韓國的網購通路比台灣更蓬勃發展，因此韓國非常重視為保養品開拓網購市場。而LG各品牌早已在台灣各大百貨專櫃深耕多年，未來將結合虛擬與實體通路，建立Omni-Channel（全通路零售）的銷售基礎。

為了慶祝「Whoo后」進駐MOMO購物中心，LG全品牌將同步於 MOMO 舉辦慶祝優惠活動，包括「su:m37 甦秘」、「belif」、「Sooryehan 秀雅韓」、「ISAKNOX依莎諾絲」、「thefaceshop菲詩小鋪」、「Beyond」等，將分別於momo線上官方直營店推出明星商品特惠組、獨家限定商品等多種優惠，滿額贈再送超值保養組。

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