區公所里幹事2年騎公務車上下班省很大　被抓包吐1萬獲緩刑

▲台南安南區公所陳姓里幹事將公務機車挪做私用，台南地院依利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，判陳男2年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

台南市安南區公所陳姓里幹事利用保管公務機車期間，將公務機車挪做私用，作為自己上下班的交通工具，2年來還都使用公司發配的中油卡加油，最終共花費油料及交通費共1萬多元。台南地院依利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，判陳男2年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，仍可上訴。

台南陳姓里幹事在職時利用保管公務機車期間，擅自將公務機車騎回家，隔日再騎去上班，2年來形同私家車在使用，過程中還會拿公配發的加油卡加油，不僅如此，就算已騎乘公務車參加會議，回來後也照樣再申請額外的交通費，最終總計花費1萬多元的油料及交通費。

法院審酌時，陳男否認貪汙，他認為騎乘自己被配發的公務機車，不屬於機關專備的交通工具，形式上就等於在騎自用機車，而有關申請交通費的部分他表示，公務機車規定油料費最多就是500元，超過需自行支付，但他出差範圍廣總是會超出，這些本來就應該補貼，他都是依據國內出差旅費報支要點來申請的。

台南地院審後認為，陳男作為區公所里幹事公務員，應廉潔守法，遠利益誘惑，理當不該將公務機車當作私家車上下班，過程中還利用職務上出差機會詐領交通費，實在不應該。但念在陳男無犯罪紀錄，犯後坦承客觀犯行，且已繳回所有全部財務，最終依利用職務機會詐取財物罪及對非主管事務圖利罪，判陳男2年有期徒刑，褫奪公權1年，緩刑3年，仍可上訴。

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