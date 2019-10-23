4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

▲21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者張君豪／台北報導

香港兇嫌陳同佳在台犯下港女箱屍命案、港府宣稱他出獄後打算來台自首引發港台政治風暴，從22日下午陸委會表示將派檢警赴香港押解陳同佳歸案後，據悉全台刑案偵辦最高機關刑事局也採取多管齊下方式，模擬23日陳同佳出獄後接觸狀況進行模擬；22日下午3點刑事局兩岸科先發函給香港警務處，表達台灣將派檢警赴香港模擬各種狀況如何交接陳嫌。

▲21歲香港網紅潘曉穎被20歲男友陳同佳殺害。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

但剛被證實的最新消息，法務部22日緊急成立港女箱屍命案緝凶任務專案編組，昨天下午由士林地檢署一名檢察官帶領刑事兩岸科3名警官趕赴桃園機場，傍晚搭乘華航班機趕赴香港待命、臨危受命前往香港押解陳同佳的專案小組成員班機約在昨晚7點多起飛、於當晚10點左右抵達香港赤鱲角機場。

刑事局知情人士透露，檢警一行人入境後會就港府宣示要讓陳同佳來台投案聲明，模擬各種接觸陳同佳的情境方式、另外也希望透過非正式的台港雙邊會談建立「接觸人犯」的具體細節，警方指出，過去香港重大案件犯嫌逃逸來台，雖然台港並無簽署雙方司法互助協議，但台灣檢警逮到港籍要犯後，依法遞解出境時多會讓港警在台灣機場出境閘門外、或空橋航空器上「巧遇」交接犯嫌。

至於這次香港警政機關能否從善如流，尊重台方司法緝凶主權，仍有待專案小組抵港後非官方的會談結果決定。

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