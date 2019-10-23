韓國瑜喊成立「觀光部」　林佳龍：他也曾說高雄500萬人口

▲交通部長林佳龍在交通委員會進行詢答。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日表示，台灣一定要「觀光立國、迎八方之客」，預計將觀光局升格至觀光部，喊出2028年來台灣光人次要破2千萬人次。立委鄭寶清在立法院交通委員會質詢時，詢問交通部長林佳龍「成立觀光部」可能嗎？林佳龍則回，設立觀光部幾乎不可能，之前韓國瑜市長也說高雄是要成為500萬人口大城市，目前已有具體規劃推動觀光署。

韓國瑜20日在台南市召開觀光政策發布記者會時喊出，以觀光立國成立「觀光部」，國政顧問團更喊出2028年來台灣光人次要破2千萬人次，以及觀光業產值占全國GDP的比率，比2018年倍增，達成8%以上。鄭寶清表示，觀光局組織18年沒調整，韓市長說要設立觀光部，前總統馬英九2008年選舉時曾說要成立文化觀光部，之後也無消無息，成立觀光部可能嗎？

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林佳龍表示，設立觀光部幾乎不可能，但可以推動成立觀光署，交通部也在研議中，之前政府組織改造時，也曾提及組改為交通與建設部，也可以提升為交通觀光部，因為觀光離不開交通，韓市長之前也講高雄市也要成為500萬人口大城市，但他們是有具體的交通計畫。

鄭寶清表示，政府應盡速推動觀光署，這最容易做，只要改成署，觀光局人員就可以從182人增為340人，可增加一倍，解決現在人員不足問題。

林佳龍超酸回應已經不是第一次，日前也針對韓國瑜說高鐵南延選「左營案」是盲腸縣做出回應。他說，打造環島鐵路網一日生活圈是促進國土發展、區域均衡，是鐵道政策很重要的目標，不要單獨看高鐵南延，要推動的是西部高鐵、東部快鐵，能夠串聯6小時環島，不只為了高雄、屏東人，是為了全部的台灣人，不要見樹不見林，競選國家領導人更應該提出對台灣鐵道的願景及作法。